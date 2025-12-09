Олег Винник дав інтерв'ю вперше за два роки: ексклюзив на РБК-Україна LIFE

Український співак Олег Винник, який з початку повномасштабної війни живе у Німеччині, дав перше за два роки інтерв'ю.

Олег Винник дав інтерв'ю РБК-Україна LIFE

Співак довгих два роки був поза камерами та публічними коментарями. Однак почали оживати новостворені соціальні мережі Винника та афіші про тури, щоправда, за кордоном.

На запитання, чому артист вирішив знову виходити у публічний простір, він відповідає: "Досить мовчати!"

Винник здобув першу славу ще в далеких 2000-х у Німеччині як оперний співак. Проте хотів бути відомим як українець, тож відмовився від простеленої кар'єрної стежки та приїхав додому.

Олег Винник дав інтерв'ю РБК-Україна LIFE (фото: РБК-Україна)

2022 рік змінив усе. Артист виїхав за кордон і фактично зник з радарів. І на фоні цього поповзли чутки, які співак не може перекричати й досі.

Журналістка РБК-Україна Юлія Гаюк зустрілася з артистом в Берліні та провела разом з Олегом день. У великому ексклюзивному інтерв'ю ви вперше почуєте:

як насправді Олег Винник виїхав за кордон і чи мав на це право

як ставиться до хейту в соцмережах і чи відображається критика на його здоров'ї

чи виконує свої російськомовні пісні та чому

як допомагає ЗСУ

чи чекати на Винника з концертами в Україні

Також Винник відповів на всі закиди на його адресу та відповів усім, хто називає його "зрадником".

Розмова вийшла дуже відверта та емоційна. Ба більше - на глядачів чекає й інший сюрприз в інтерв'ю, про який ви дізнаєтеся напередодні прем'єри.

Де та коли дивитися інтерв'ю з Винником

Прем'єра інтерв'ю з Олегом Винником відбудеться 11 грудня о 16:00 на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE.

Підписуйтеся на канал і тисніть на "дзвіночок", щоб дізнатися про вихід відео першими.