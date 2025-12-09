ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Олег Винник дав інтерв'ю вперше за два роки: ексклюзив на РБК-Україна LIFE

Вівторок 09 грудня 2025 17:17
UA EN RU
Олег Винник дав інтерв'ю вперше за два роки: ексклюзив на РБК-Україна LIFE Олег Винник (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Український співак Олег Винник, який з початку повномасштабної війни живе у Німеччині, дав перше за два роки інтерв'ю.

Де дивитися прем'єру, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Олег Винник дав інтерв'ю РБК-Україна LIFE

Співак довгих два роки був поза камерами та публічними коментарями. Однак почали оживати новостворені соціальні мережі Винника та афіші про тури, щоправда, за кордоном.

На запитання, чому артист вирішив знову виходити у публічний простір, він відповідає: "Досить мовчати!"

Винник здобув першу славу ще в далеких 2000-х у Німеччині як оперний співак. Проте хотів бути відомим як українець, тож відмовився від простеленої кар'єрної стежки та приїхав додому.

Олег Винник дав інтерв'ю вперше за два роки: ексклюзив на РБК-Україна LIFE

Олег Винник дав інтерв'ю РБК-Україна LIFE (фото: РБК-Україна)

2022 рік змінив усе. Артист виїхав за кордон і фактично зник з радарів. І на фоні цього поповзли чутки, які співак не може перекричати й досі.

Журналістка РБК-Україна Юлія Гаюк зустрілася з артистом в Берліні та провела разом з Олегом день. У великому ексклюзивному інтерв'ю ви вперше почуєте:

  • як насправді Олег Винник виїхав за кордон і чи мав на це право
  • як ставиться до хейту в соцмережах і чи відображається критика на його здоров'ї
  • чи виконує свої російськомовні пісні та чому
  • як допомагає ЗСУ
  • чи чекати на Винника з концертами в Україні

Також Винник відповів на всі закиди на його адресу та відповів усім, хто називає його "зрадником".

Розмова вийшла дуже відверта та емоційна. Ба більше - на глядачів чекає й інший сюрприз в інтерв'ю, про який ви дізнаєтеся напередодні прем'єри.

Де та коли дивитися інтерв'ю з Винником

Прем'єра інтерв'ю з Олегом Винником відбудеться 11 грудня о 16:00 на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE.

Підписуйтеся на канал і тисніть на "дзвіночок", щоб дізнатися про вихід відео першими.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РБК-Україна Олег Винник Інтерв'ю
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті