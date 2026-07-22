Скандал вокруг Анны Тринчер: МУЗВАР заявил об угрозах, а команда певицы отреагировала

Новая песня Анны Тринчер "Маргарита" оказалась в центре скандала после того, как МУЗВАР обнаружил среди ее авторов живущего в Москве композитора и продолжает работать с российским шоу-бизнесом. После запроса команды певицы издание также заявило об угрозах и попытке заставить редакцию отказаться от публикации материала.

РБК-Украина обратилась к команде Анны Тринчер за комментарием по поводу авторства композиции и заявлениям МУЗВАР об угрозах.

Кто работал над песней "Маргарита"

Музыкальное издание МУЗВАР проверило официальные кредиты композиции. Согласно информации, указанной в день релиза, автором слов песни является Светлана Крись.

Ранее она работала над такими композициями Алены Омаргалиевой, как "Не п’яна - закохана" и "Фанат".

Соавтором текста указали украинского автор и исполнителя Юлию Пильцу, известную своей музыкальной деятельностью еще с 2010-х годов.

Автором музыки к "Маргарите" в кредитах был указан Владимир Курто.

По информации МУЗВАР и данным из открытых источников, Курто родился в Донецке.

Некоторое время он работал в Киеве в команде продюсера Игоря Фальосы, а затем переехал в Москву.

В 2014 году Курто и Юлия Пильца уже работали вместе над песней "Верность лебедей" для Маши Гойи, которая также была артисткой продюсерского центра Игоря Фалесы.

Кто такой Владимир Курто (скриншот)

В открытых источниках отмечается, что Курто создавал композиции для представителей российского шоу-бизнеса, в частности, Димы Билана и NAZIMA.

В интервью PERPERTUUM MUSIC PODCAST он также рассказывал, что работал руководителем студии российского певца Григория Лепса.

По данным МУЗВАР, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Курто продолжил деятельность на российском музыкальном рынке.

В издании утверждают, что он живет в Москве, публично не высказывал позиции по войне и работает в проекте "2 ОКеана" вместе с бывшей участницей группы "Непара" Викторией Талишинской.

Владимир Курто живет в Москве (скриншот из Instagram композитора)

МУЗВАР заявил об угрозах и попытке давления

В МУЗВАР рассказали, что сначала планировали подготовить краткий материал о происхождении песни, обратиться к команде Анны Тринчер и предоставить ее представителям возможность объяснить ситуацию.

Однако, как утверждает редакция, после запроса обсуждение музыкального релиза переросло в попытку давления.

По словам представителей издания, вечером 19 июля 2026 в адрес редакции начали поступать сообщения из аккаунта под названием Bohdan.

В МУЗВАР предположили, что этот пользователь может быть связан с Telegram-каналом ganba_news, однако независимого подтверждения этого пока нет.

Редакция заявила, что автор сообщений потребовал отказаться от публикации материала об "Анне Т.".

По утверждению МУЗВАР, в переписке говорилось, что в случае выхода информации "не будет Музвара" и "не будет премии".

Кроме того, как отмечает редакция, пользователь якобы предложил своеобразную договоренность о "ненападении", а также другой громкий информационный повод в обмен на отказ от публикации материала.

В МУЗВАР расценили эти сообщения как попытку заставить редакцию замолчать информацию с помощью угроз и давления.

В то же время из обнародованных данных пока невозможно установить личность автора сообщений, подтвердить его связь с ganba_news или заключить, действовал ли он от имени Анны Тринчер и ее команды.

Как ситуацию объяснила команда Анны Тринчер

В команде певицы заявили, что Анна приобрела права на песню не непосредственно у Владимира Курто, а у музыкального брокера - гражданина Украины, ранее выкупившего композицию.

По информации представителей артистки, соответствующий договор был заключен еще в 2021 году.

"Анна не была знакома с автором песни Владимиром Курто, не имела с ним никаких контактов и никогда не сотрудничала с ним", - подчеркнули в команде.

О том, что композитор связан с российской музыкальной индустрией, представители Тринчера, по их словам, узнали уже после выхода "Маргариты".

После этого команда решила убрать имя Курто из кредитов песни, объяснив это нежеланием дополнительно популяризировать человека, продолжающего работать на российском музыкальном рынке.

Представители артистки также отметили, что песню приобрели пять лет назад через посредника, поэтому команда не могла знать о дальнейшей деятельности всех лиц, привлеченных к созданию и продаже композиции.

"Именно поэтому сегодня мы стремимся максимально дистанцировать этот релиз от любых ассоциаций с российским музыкальным рынком", - говорится в комментарии.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Что в команде говорят об угрозах МУЗВАР

Отдельно представители Анны Тринчер отреагировали на заявление МУЗВАР о сообщениях с угрозами, которые якобы начали поступать после запроса о песне.

В команде отметили, что пиар-агентство NAME PR не причастно к этой переписке.

"NAME PR не имеет к ним никакого отношения. Мы категорически не поддерживаем какого-либо давления на журналистов", - заявили представители певицы.

В то же время команда отказалась подробно комментировать предположения о возможных авторах сообщений.

Там отметили, что обнародованная частная переписка и скриншоты не позволяют достоверно установить происхождение угроз и причастных к ним лиц.

Представители Тринчер также сообщили, что предоставили редакции МУЗВАР всю информацию, которой владели, и объяснили обстоятельства приобретения прав на композицию.

"Мы убеждены, что любые общественно-важные темы должны обсуждаться на основе проверенных фактов, а профессиональный диалог между медиа и представителями индустрии должен оставаться конструктивным", - подытожили в команде артистки.