ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это было феерично": Тринчер рассказала, как бросила бойфренда онлайн

21:39 13.04.2026 Пн
4 мин
Артистка призналась, что в этот раз не позволила себя ранить и сама первой завершила роман
aimg Иванна Пашкевич
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Певица Аня Тринчер откровенно высказалась о неудачных отношениях, которые недавно завершились.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы для "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Как Тринчер пережила разрыв

По словам певицы, с каждым новым опытом она учится лучше беречь себя, свои эмоции и внутреннее состояние.

Если раньше даже короткие романы могли сильно ее выбивать из колеи, то теперь она реагирует иначе.

"Вы знаете, я пришла к выводу, что с каждым новым опытом ты становишься менее чувствительна в хорошем плане этого слова, потому что ты более сохраняешь свои свое внутреннее ощущение, свои чувства, и себя как человека ты более учишься сохранять", - сказала Тринчер.

Артистка призналась, что когда-то даже непродолжительные отношения могли оставлять ее эмоционально разбитой.

Впрочем, говорит она, из таких переживаний нередко рождались песни.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Потому что раньше любая там интрижка или отношения, они проводили к тому, что я просто была разбита вдребезги. И, конечно, из этого всего вытекали прекрасные песни. И, наверное, так и оно должно быть", - отметила певица.

Тринчер рассказала, что в этот раз смогла достаточно быстро выйти из не сложившихся мини-отношений.

Причиной стало осознание, что в этих взаимоотношениях нарушались ее личные границы.

"Но, как на удивление, последние такие мини-отношения, которые не сложились, я очень быстро вышла из них эмоционально. И причем я это сделала, потому что я поняла, что мои границы нарушены. Я не хочу быть человеком, который это делает систематически. И мне не подходит такой вариант отношений", - пояснила она.

По словам артистки, именно в этот момент она по-новому посмотрела на себя и почувствовала уважение к собственным решениям.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"И я очень зауважала себя в этот момент, потому что я такая: "Боже, я так умею, я умею встать на защиту себя. Я так долго искала, кто меня защитит. Я так долго ждала там этого от своего отца или от своего бывшего мужа. А оказывается, во мне сильно больше воли и силы, чтобы защитить себя саму. И я бросила по кружочкам. Но очень красиво" - призналась Тринчер.

"Я вам хочу сказать, что я пересматривала эти кружочки раз 10. Это было феерично", - добавила она.

Звезда не скрывает, что после такого решения почувствовала гордость за себя. Особенно - за ту часть себя, которая в прошлом не могла постоять за собственные чувства.

"Я очень гордилась собой. Гордилась той маленькой девочкой, которую обидели в прошлом, которая не смогла тогда за себя постоять. А сейчас она никогда не будет обижена, потому что у нее всегда есть я и она для меня самое большое сокровище, которое существует", - поделилась певица.

Личная жизнь Анны Тринчер

Певица более двух лет состояла в отношениях с блогером и предпринимателем Александром Волошиным.

В конце 2022 года пара объявила о помолвке, а затем сыграла свадьбу.

Впрочем, уже через год после бракосочетания артистка рассказала, что их отношения переживают сложный период.

Супруги столкнулись с глубоким кризисом и пытались удержать брак. В ноябре 2023 года Анна и Александр публично заявили о разрыве.

По словам певицы, проблемы в их отношениях обострились после того, как у Волошина обнаружили депрессию.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Это существенно сказалось на его психологическом состоянии и отношении к близким.

Тринчер пыталась быть рядом и поддерживать мужа, однако тот все больше закрывался в себе, отдалялся и ранил ее своим поведением.

Решение о расставании, по словам артистки, принял именно Волошин. Как отмечала певица, он сам позвал ее на разговор, во время которого и сообщил о намерении расстаться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
