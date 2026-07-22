Скандал навколо Анни Трінчер: МУЗВАР заявив про погрози, а команда співачки відреагувала

Нова пісня Анни Трінчер "Маргарита" опинилася в центрі скандалу після того, як МУЗВАР виявив серед її авторів композитора, який живе в Москві та продовжує працювати з російським шоу-бізнесом. Після запиту до команди співачки видання також заявило про погрози та спробу змусити редакцію відмовитися від публікації матеріалу.

РБК-Україна звернулося до команди Анни Трінчер за коментарем щодо авторства композиції та заяв МУЗВАР про погрози.

Хто працював над піснею "Маргарита"

Музичне видання МУЗВАР перевірило офіційні кредити композиції. Згідно з інформацією, яка була зазначена в день релізу, авторкою слів пісні є Світлана Крись.

Раніше вона працювала над такими композиціями Альони Омаргалієвої, як "Не п’яна - закохана" та "Фанат".

Співавторкою тексту вказали українську авторку та виконавицю Юлію Пильцу, відому своєю музичною діяльністю ще з 2010-х років.

Автором музики до "Маргарити" у кредитах був зазначений Володимир Курто.

За інформацією МУЗВАР та даними з відкритих джерел, Курто народився в Донецьку.

Певний час він працював у Києві в команді продюсера Ігоря Фальоси, а згодом переїхав до Москви.

У 2014 році Курто та Юлія Пильца вже працювали разом над піснею "Верность лебедей" для Маші Гойї, яка також була артисткою продюсерського центру Ігоря Фальоси.

Хто такий Володимир Курто (скріншот)

У відкритих джерелах зазначається, що Курто створював композиції для представників російського шоу-бізнесу, зокрема Діми Білана та NAZIMA.

В інтерв’ю для PERPETUUM MUSIC PODCAST він також розповідав, що працював керівником студії російського співака Григорія Лєпса.

За даними МУЗВАР, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Курто продовжив діяльність на російському музичному ринку.

У виданні стверджують, що він живе в Москві, публічно не висловлював позиції щодо війни та працює у проєкті "2 ОКеана" разом із колишньою учасницею гурту "Непара" Вікторією Талишинською.

Володимир Курто живе в Москві (скріншот з Instagram композитора)

МУЗВАР заявив про погрози та спробу тиску

У МУЗВАР розповіли, що спочатку планували підготувати короткий матеріал про походження пісні, звернутися до команди Анни Трінчер та надати її представникам можливість пояснити ситуацію.

Однак, як стверджує редакція, після надсилання запиту обговорення музичного релізу переросло у спробу тиску.

За словами представників видання, увечері 19 липня 2026 року на адресу редакції почали надходити повідомлення з акаунту під назвою Bohdan.

У МУЗВАР припустили, що цей користувач може бути пов’язаний із Telegram-каналом ganba_news, однак незалежного підтвердження цього наразі немає.

Редакція заявила, що автор повідомлень вимагав відмовитися від публікації матеріалу про "Анну Т.".

За твердженням МУЗВАР, у листуванні йшлося про те, що в разі виходу інформації "не буде Музвару" та "не буде премії".

Крім того, як зазначає редакція, користувач нібито запропонував своєрідну домовленість про "ненапад", а також інший гучний інформаційний привід в обмін на відмову від публікації матеріалу.

У МУЗВАР розцінили ці повідомлення як спробу змусити редакцію замовчати інформацію за допомогою погроз і тиску.

Водночас із оприлюднених даних поки неможливо встановити особу автора повідомлень, підтвердити його зв’язок із ganba_news або зробити висновок, чи діяв він від імені Анни Трінчер та її команди.

Як ситуацію пояснила команда Анни Трінчер

У команді співачки заявили, що Анна придбала права на пісню не безпосередньо у Володимира Курто, а в музичного брокера - громадянина України, який раніше викупив композицію.

За інформацією представників артистки, відповідний договір був укладений ще у 2021 році.

"Анна не була знайома з автором пісні Володимиром Курто, не мала з ним жодних контактів і ніколи не співпрацювала з ним", - наголосили в команді.

Про те, що композитор пов’язаний із російською музичною індустрією, представники Трінчер, за їхніми словами, дізналися вже після виходу "Маргарити".

Після цього команда вирішила прибрати ім’я Курто з кредитів пісні, пояснивши це небажанням додатково популяризувати людину, яка продовжує працювати на російському музичному ринку.

Представники артистки також зазначили, що пісню придбали п’ять років тому через посередника, тому команда не могла знати про подальшу діяльність усіх осіб, які були залучені до створення та продажу композиції.

"Саме тому сьогодні ми прагнемо максимально дистанціювати цей реліз від будь-яких асоціацій із російським музичним ринком", - йдеться в коментарі.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Що у команді кажуть про погрози МУЗВАР

Окремо представники Анни Трінчер відреагували на заяву МУЗВАР про повідомлення з погрозами, які нібито почали надходити після запиту щодо пісні.

У команді наголосили, що піар-агенція NAME PR не причетна до цього листування.

"NAME PR не має до них жодного стосунку. Ми категорично не підтримуємо будь-який тиск на журналістів", - заявили представники співачки.

Водночас команда відмовилася детально коментувати припущення щодо можливих авторів повідомлень.

Там зазначили, що оприлюднене приватне листування та скриншоти не дозволяють достовірно встановити походження погроз і причетних до них осіб.

Представники Трінчер також повідомили, що надали редакції МУЗВАР усю інформацію, якою володіли, та пояснили обставини придбання прав на композицію.

"Ми переконані, що будь-які суспільно важливі теми мають обговорюватися на основі перевірених фактів, а професійний діалог між медіа та представниками індустрії повинен залишатися конструктивним", - підсумували в команді артистки.