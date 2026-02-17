Новые чемпионы, выступления украинцев и актуальный медальный зачет: итоги 16 февраля на Олимпиаде-2026
В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли шесть комплектов наград. На старт выходили пятеро представителей сборной Украины в четырех видах спорта.
О том, кто стал чемпионом, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Читайте также: История со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК
Шорт-трек: повторный успех Фелзебур
После победы на 500-метровке представительница Нидерландов Ксандра Фелзебур снова поднялась на высшую ступеньку пьедестала. На этот раз она стала лучшей на дистанции 1000 метров.
В финале будущей чемпионке пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны канадки Кортни Саро и южнокореянки Ким Гиль Йи, которые финишировали второй и третьей соответственно.
Горнолыжный спорт: полная коллекция Меяра
Определился олимпийский чемпион в мужском слаломе. Триумфатором стал швейцарец Лоик Меяр, для которого эти Игры стали по-настоящему медальными. В активе швейцарца на ОИ-2026 полный комплект наград: сегодняшнее "золото" он добавил к "серебру" в командной комбинации и "бронзе" в слаломе-гиганте.
Серебряную медаль завоевал австриец Фабио Гштрайн, бронзовая - досталась норвежцу Хенрику Кристофферсену.
В этой дисциплине соревновался украинец Дмитрий Шепюк: он в общем зачете занял 32-е место.
Прыжки с трамплина: Австрия - первый чемпион в суперкоманде
Впервые в истории был разыгран комплект наград в мужском парном турнире прыгунов с трамплина - суперкоманде.
Олимпийскими чемпионами стали австрийцы Ян Херль и Штефан Эмбахер. Для Эмбахера это дебютная медаль на Играх, тогда как Херль уже имеет олимпийское золото - четыре года назад он победил в классическом командном турнире.
Серебряные награды завоевали поляки Павел Вонсек и Кацпер Томасяк. "Бронза" досталась норвежскому дуэту - Йоханну Форфангу и Кристофферу Эриксену.
Сборная Украины в составе Евгения Марусяка и Виталия Калиниченко заняла 14-е место.
Екатерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)
Фристайл: Коцар в топ-10
В финале дисциплины биг-эйр Украину представляла Екатерина Коцар, которая завершила выступление на 10-й строчке.
Золотую медаль завоевала канадка Меган Олдхэм, "серебро" - китаянка Айлин Гу, "бронзу" - итальянка Флора Табанелли.
Бобслей: две медали США
В женском монобоби золотую медаль завоевала американка Элана Мейерс. "Серебро" завоевала немка Лаура Нольте. "Бронза" досталась еще одной представительнице США - Кейли Хамфрис. Именно она в Пекине-2022 стала первой олимпийской чемпионкой в данной дисциплине.
Рику Миура и Рюичи Кихара (фото: x.com/milanocortina26)
Фигурное катание: историческое "золото" Японии
Завершил соревновательный день турнир спортивных пар в фигурном катании.
Победителями стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. Они завоевали историческое "золото" для Японии: впервые фигуристы из этой страны стали олимпийскими чемпионами в спортивных парах.
"Серебро" завоевали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Бронзовые награды достались Минерве Фабьенн Хазе и Никите Володину из Германии.
Олимпиада-2026, все призеры 16 февраля:
Шорт-трек. Женщины. 1000 м
- Ксандра Фелзебур (Нидерланды)
- Кортни Саро (Канада)
- Ким Гиль Йи (Южная Корея)
Горные лыжи. Мужчины. Слалом
- Лоик Меяр (Швейцария)
- Фабио Гштрайн (Австрия)
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия)
Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда
- Ян Херль / Штефан Эмбахер (Австрия)
- Павел Вонсек/Кацпер Томасяк (Польша)
- Йоханн Форфанг / Кристоффер Эриксен (Норвегия)
Фристайл. Женщины. Биг-эйр
- Меган Олдхэм (Канада)
- Айлин Гу (Китай)
- Флора Табанелли (Италия)
Бобслей. Женщины. Монобоб
- Элана Мейерс (США)
- Лаура Нольте (Германия)
- Кейли Хамфрис (США)
Фигурное катание. Спортивные пары
- Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония)
- Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия)
- Минерва Фабьенн Хазе / Никита Володин (Германия)
Медальный зачет
Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Ближайшие преследователи - итальянцы, которые отстают по количеству золотых и серебряных наград.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 12 "золота" + 7 "серебра" + 9 "бронзы" = 28 медалей
- Италия - 8 + 4 + 11 = 23
- США - 6 + 8 + 5 = 19
- Нидерланды - 6 + 5 + 1 = 12
- Австрия - 5 + 7 + 3 = 15
- Швеция - 5 + 5 + 1 = 11
- Швейцария - 5 + 2 + 3 = 10
- Германия - 4 + 7 + 6 = 17
- Франция - 4 + 7 + 4 = 15
- Япония - 4 + 5 + 9 = 18
Также узнайте, как Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне.