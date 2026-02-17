Новые чемпионы, выступления украинцев и актуальный медальный зачет: итоги 16 февраля на Олимпиаде-2026

В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли шесть комплектов наград. На старт выходили пятеро представителей сборной Украины в четырех видах спорта.

О том, кто стал чемпионом, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина .

Шорт-трек: повторный успех Фелзебур

После победы на 500-метровке представительница Нидерландов Ксандра Фелзебур снова поднялась на высшую ступеньку пьедестала. На этот раз она стала лучшей на дистанции 1000 метров.

В финале будущей чемпионке пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны канадки Кортни Саро и южнокореянки Ким Гиль Йи, которые финишировали второй и третьей соответственно.

Горнолыжный спорт: полная коллекция Меяра

Определился олимпийский чемпион в мужском слаломе. Триумфатором стал швейцарец Лоик Меяр, для которого эти Игры стали по-настоящему медальными. В активе швейцарца на ОИ-2026 полный комплект наград: сегодняшнее "золото" он добавил к "серебру" в командной комбинации и "бронзе" в слаломе-гиганте.

Серебряную медаль завоевал австриец Фабио Гштрайн, бронзовая - досталась норвежцу Хенрику Кристофферсену.

В этой дисциплине соревновался украинец Дмитрий Шепюк: он в общем зачете занял 32-е место.

Прыжки с трамплина: Австрия - первый чемпион в суперкоманде

Впервые в истории был разыгран комплект наград в мужском парном турнире прыгунов с трамплина - суперкоманде.

Олимпийскими чемпионами стали австрийцы Ян Херль и Штефан Эмбахер. Для Эмбахера это дебютная медаль на Играх, тогда как Херль уже имеет олимпийское золото - четыре года назад он победил в классическом командном турнире.

Серебряные награды завоевали поляки Павел Вонсек и Кацпер Томасяк. "Бронза" досталась норвежскому дуэту - Йоханну Форфангу и Кристофферу Эриксену.

Сборная Украины в составе Евгения Марусяка и Виталия Калиниченко заняла 14-е место.

Екатерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)

Фристайл: Коцар в топ-10

В финале дисциплины биг-эйр Украину представляла Екатерина Коцар, которая завершила выступление на 10-й строчке.

Золотую медаль завоевала канадка Меган Олдхэм, "серебро" - китаянка Айлин Гу, "бронзу" - итальянка Флора Табанелли.

Бобслей: две медали США

В женском монобоби золотую медаль завоевала американка Элана Мейерс. "Серебро" завоевала немка Лаура Нольте. "Бронза" досталась еще одной представительнице США - Кейли Хамфрис. Именно она в Пекине-2022 стала первой олимпийской чемпионкой в данной дисциплине.

Рику Миура и Рюичи Кихара (фото: x.com/milanocortina26)

Фигурное катание: историческое "золото" Японии

Завершил соревновательный день турнир спортивных пар в фигурном катании.

Победителями стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. Они завоевали историческое "золото" для Японии: впервые фигуристы из этой страны стали олимпийскими чемпионами в спортивных парах.

"Серебро" завоевали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Бронзовые награды достались Минерве Фабьенн Хазе и Никите Володину из Германии.

Олимпиада-2026, все призеры 16 февраля:

Шорт-трек. Женщины. 1000 м

Ксандра Фелзебур (Нидерланды) Кортни Саро (Канада) Ким Гиль Йи (Южная Корея)

Горные лыжи. Мужчины. Слалом

Лоик Меяр (Швейцария) Фабио Гштрайн (Австрия) Хенрик Кристофферсен (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда

Ян Херль / Штефан Эмбахер (Австрия) Павел Вонсек/Кацпер Томасяк (Польша) Йоханн Форфанг / Кристоффер Эриксен (Норвегия)

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

Меган Олдхэм (Канада) Айлин Гу (Китай) Флора Табанелли (Италия)

Бобслей. Женщины. Монобоб

Элана Мейерс (США) Лаура Нольте (Германия) Кейли Хамфрис (США)

Фигурное катание. Спортивные пары

Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) Минерва Фабьенн Хазе / Никита Володин (Германия)

Медальный зачет

Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Ближайшие преследователи - итальянцы, которые отстают по количеству золотых и серебряных наград.

Топ-10 медального зачета: