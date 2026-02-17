ua en ru
Новые чемпионы, выступления украинцев и актуальный медальный зачет: итоги 16 февраля на Олимпиаде-2026

Вторник 17 февраля 2026 00:47
Новые чемпионы, выступления украинцев и актуальный медальный зачет: итоги 16 февраля на Олимпиаде-2026 В понедельник на ОИ разыграли шесть комплектов наград (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли шесть комплектов наград. На старт выходили пятеро представителей сборной Украины в четырех видах спорта.

О том, кто стал чемпионом, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.

Шорт-трек: повторный успех Фелзебур

После победы на 500-метровке представительница Нидерландов Ксандра Фелзебур снова поднялась на высшую ступеньку пьедестала. На этот раз она стала лучшей на дистанции 1000 метров.

В финале будущей чемпионке пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны канадки Кортни Саро и южнокореянки Ким Гиль Йи, которые финишировали второй и третьей соответственно.

Горнолыжный спорт: полная коллекция Меяра

Определился олимпийский чемпион в мужском слаломе. Триумфатором стал швейцарец Лоик Меяр, для которого эти Игры стали по-настоящему медальными. В активе швейцарца на ОИ-2026 полный комплект наград: сегодняшнее "золото" он добавил к "серебру" в командной комбинации и "бронзе" в слаломе-гиганте.

Серебряную медаль завоевал австриец Фабио Гштрайн, бронзовая - досталась норвежцу Хенрику Кристофферсену.

В этой дисциплине соревновался украинец Дмитрий Шепюк: он в общем зачете занял 32-е место.

Прыжки с трамплина: Австрия - первый чемпион в суперкоманде

Впервые в истории был разыгран комплект наград в мужском парном турнире прыгунов с трамплина - суперкоманде.

Олимпийскими чемпионами стали австрийцы Ян Херль и Штефан Эмбахер. Для Эмбахера это дебютная медаль на Играх, тогда как Херль уже имеет олимпийское золото - четыре года назад он победил в классическом командном турнире.

Серебряные награды завоевали поляки Павел Вонсек и Кацпер Томасяк. "Бронза" досталась норвежскому дуэту - Йоханну Форфангу и Кристофферу Эриксену.

Сборная Украины в составе Евгения Марусяка и Виталия Калиниченко заняла 14-е место.

Екатерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)

Фристайл: Коцар в топ-10

В финале дисциплины биг-эйр Украину представляла Екатерина Коцар, которая завершила выступление на 10-й строчке.

Золотую медаль завоевала канадка Меган Олдхэм, "серебро" - китаянка Айлин Гу, "бронзу" - итальянка Флора Табанелли.

Бобслей: две медали США

В женском монобоби золотую медаль завоевала американка Элана Мейерс. "Серебро" завоевала немка Лаура Нольте. "Бронза" досталась еще одной представительнице США - Кейли Хамфрис. Именно она в Пекине-2022 стала первой олимпийской чемпионкой в данной дисциплине.

Новые чемпионы, выступления украинцев и актуальный медальный зачет: итоги 16 февраля на Олимпиаде-2026

Рику Миура и Рюичи Кихара (фото: x.com/milanocortina26)

Фигурное катание: историческое "золото" Японии

Завершил соревновательный день турнир спортивных пар в фигурном катании.

Победителями стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. Они завоевали историческое "золото" для Японии: впервые фигуристы из этой страны стали олимпийскими чемпионами в спортивных парах.

"Серебро" завоевали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Бронзовые награды достались Минерве Фабьенн Хазе и Никите Володину из Германии.

Олимпиада-2026, все призеры 16 февраля:

Шорт-трек. Женщины. 1000 м

  1. Ксандра Фелзебур (Нидерланды)
  2. Кортни Саро (Канада)
  3. Ким Гиль Йи (Южная Корея)

Горные лыжи. Мужчины. Слалом

  1. Лоик Меяр (Швейцария)
  2. Фабио Гштрайн (Австрия)
  3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Суперкоманда

  1. Ян Херль / Штефан Эмбахер (Австрия)
  2. Павел Вонсек/Кацпер Томасяк (Польша)
  3. Йоханн Форфанг / Кристоффер Эриксен (Норвегия)

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

  1. Меган Олдхэм (Канада)
  2. Айлин Гу (Китай)
  3. Флора Табанелли (Италия)

Бобслей. Женщины. Монобоб

  1. Элана Мейерс (США)
  2. Лаура Нольте (Германия)
  3. Кейли Хамфрис (США)

Фигурное катание. Спортивные пары

  1. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония)
  2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия)
  3. Минерва Фабьенн Хазе / Никита Володин (Германия)

Медальный зачет

Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Ближайшие преследователи - итальянцы, которые отстают по количеству золотых и серебряных наград.

Топ-10 медального зачета:

  1. Норвегия - 12 "золота" + 7 "серебра" + 9 "бронзы" = 28 медалей
  2. Италия - 8 + 4 + 11 = 23
  3. США - 6 + 8 + 5 = 19
  4. Нидерланды - 6 + 5 + 1 = 12
  5. Австрия - 5 + 7 + 3 = 15
  6. Швеция - 5 + 5 + 1 = 11
  7. Швейцария - 5 + 2 + 3 = 10
  8. Германия - 4 + 7 + 6 = 17
  9. Франция - 4 + 7 + 4 = 15
  10. Япония - 4 + 5 + 9 = 18

Также узнайте, как Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне.

