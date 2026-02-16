ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Капитан и три дебютанта: Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне

Понедельник 16 февраля 2026 16:34
UA EN RU
Капитан и три дебютанта: Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне Тарас Лесюк (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской эстафетной четверки на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также: История со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК

Кто побежит эстафету

В заявку на мужскую эстафету вошли:

  • Дмитрий Пидручный
  • Богдан Борковский
  • Виталий Мандзин
  • Тарас Лесюк

Капитан и три дебютанта: Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне

Вне состава остался опытный Антон Дудченко. Накануне он финишировал лишь 88-м в спринте и завершил свои выступления на Играх-2026.

Распределение этапов

Открывать эстафету будет капитан команды Пидручный. Для него это уже второй старт на первом этапе командных гонок на этих Играх - ранее именно он начинал и смешанную эстафету. Главный тренер сборной Надежда Белова объясняла такой выбор опытом спортсмена.

На других этапах будут бежать дебютанты олимпийских эстафет.

Вторым выйдет на дистанцию Борковский. Мандзин, который ранее традиционно выступал на втором этапе, на этот раз будет работать третьим и передаст эстафету финишеру - Лесюку.

Когда состоится гонка

Мужская эстафета на Олимпиаде-2026 состоится во вторник, 17 февраля. Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"