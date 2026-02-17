Нові чемпіони, виступи українців та актуальний медальний залік: підсумки 16 лютого на Олімпіаді-2026
У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли шість комплектів нагород. На старт виходили п'ятеро представників збірної України у чотирьох видах спорту.
Про те, хто став чемпіоном, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Читайте також: Історія з "шоломом пам'яті" Гераскевича отримала продовження, попри рішення МОК
Шорт-трек: повторний успіх Фелзебур
Після перемоги на 500-метрівці представниця Нідерландів Ксандра Фелзебур знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Цього разу вона стала найкращою на дистанції 1000 метрів.
У фіналі майбутній чемпіонці довелося витримати серйозну конкуренцію з боку канадки Кортні Саро та південнокореянки Кім Гіль Йі, які фінішували другою та третьою відповідно.
Гірськолижний спорт: повна колекція Меяра
Визначився олімпійський чемпіон у чоловічому слаломі. Тріумфатором став швейцарець Лоїк Меяр, для якого ці Ігри стали по-справжньому медальними. У доробку швейцарця на ОІ-2026 повний комплект нагород: сьогоднішнє "золото" він додав до "срібла" в командній комбінації та "бронзи" у слаломі-гіганті.
Срібну медаль виборов австрієць Фабіо Гштрайн, бронзова – дісталася норвежцю Хенріку Крістофферсену.
У цій дисципліні змагався українець Дмитро Шеп'юк: він у загальному заліку посів 32-ге місце.
Стрибки з трампліна: Австрія – перший чемпіон у суперкоманді
Вперше в історії було розіграно комплект нагород у чоловічому парному турнірі стрибунів з трампліна – суперкоманді.
Олімпійськими чемпіонами стали австрійці Ян Хьорль та Штефан Ембахер. Для Ембахера це дебютна медаль на Іграх, тоді як Хьорль уже має олімпійське золото – чотири роки тому він переміг у класичному командному турнірі.
Срібні нагороди вибороли поляки Павел Вонсек і Кацпер Томасяк. "Бронза" дісталася норвезькому дуету – Йоханну Форфангу та Крістофферу Еріксену.
Збірна України у складі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка посіла 14-те місце.
Катерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)
Фрістайл: Коцар у топ-10
У фіналі дисципліни біг-ейр Україну представляла Катерина Коцар, яка завершила виступ на 10-й сходинці.
Золоту медаль здобула канадка Меган Олдхем. "Срібло" виборола китаянка Айлін Гу, "бронзу" – італійка Флора Табанеллі.
Бобслей: дві медалі США
У жіночому монобобі золоту медаль здобула американка Елана Меєрс. "Срібло" виборола німкеня Лаура Нольте. "Бронза" дісталася ще одній представниці США – Кейлі Гамфріс. Саме вона у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.
Ріку Міура та Рюїчі Кіхара (фото: x.com/milanocortina26)
Фігурне катання: історичне "золото" Японії
Завершив змагальний день турнір спортивних пар у фігурному катанні.
Переможцями стали японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара. Вони вибороли історичне "золото" для Японії: вперше фігуристи з цієї країни стали олімпійськими чемпіонами у спортивних парах.
"Срібло" здобули представники Грузії Анастасія Мєтьолкіна та Лука Берулава. Бронзові нагороди дісталися Мінерві Фаб'єнн Хазе та Нікіті Володіну з Німеччини.
Олімпіада-2026, усі призери 16 лютого:
Шорт-трек. Жінки. 1000 м
- Ксандра Фелзебур (Нідерланди)
- Кортні Саро (Канада)
- Кім Гіль Йі (Південна Корея)
Гірські лижі. Чоловіки. Слалом
- Лоїк Меяр (Швейцарія)
- Фабіо Гштрайн (Австрія)
- Хенрік Крістофферсен (Норвегія)
Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда
- Ян Хьорль / Штефан Ембахер (Австрія)
- Павел Вонсек / Кацпер Томасяк (Польща)
- Йоханн Форфанг / Крістоффер Еріксен (Норвегія)
Фрістайл. Жінки. Біг-ейр
- Меган Олдхем (Канада)
- Айлін Гу (Китай)
- Флора Табанеллі (Італія)
Бобслей. Жінки. Монобоб
- Елана Меєрс (США)
- Лаура Нольте (Німеччина)
- Кейлі Гамфріс (США)
Фігурне катання. Спортивні пари
- Ріку Міура / Рюїчі Кіхара (Японія)
- Анастасія Мєтьолкіна / Лука Берулава (Грузія)
- Мінерва Фаб'єнн Хазе / Нікіта Володін (Німеччина)
Медальний залік
Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Найближчі переслідувачі – італійці, які відстають за кількістю золотих та срібних нагород.
Топ-10 медального заліку:
- Норвегія – 12 "золота" + 7 "срібла" + 9 "бронзи" = 28 медалей
- Італія – 8 + 4 + 11 = 23
- США – 6 + 8 + 5 = 19
- Нідерланди – 6 + 5 + 1 = 12
- Австрія – 5 + 7 + 3 = 15
- Швеція – 5 + 5 + 1 = 11
- Швейцарія – 5 + 2 + 3 = 10
- Німеччина – 4 + 7 + 6 = 17
- Франція – 4 + 7 + 4 = 15
- Японія – 4 + 5 + 9 = 18
Також дізнайтеся, як Україна здивувала складом на олімпійську естафету в біатлоні.