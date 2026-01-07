Новый контракт ради мундиаля: Неймар определился с клубом на текущий год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные соцсети клуба .

Что известно о соглашении

Новое соглашение 33-летнего бразильца рассчитано до конца 2026 года. Предыдущий контракт Неймара с "Сантосом" завершился 31 декабря 2025-го, однако стороны пришли к согласию о продлении сотрудничества.

В клубе еще в первых числах января намекнули на положительное решение, опубликовав видео с подписью "Он остается", которое сопровождал комментарий самого футболиста.

"Сантос" - мой дом"

Неймар эмоционально прокомментировал продление контракта, отметив особое значение клуба в своей жизни.

"2025 год был для меня особенным и сложным - временем радости и преодоления препятствий, которые я смог пройти только благодаря вашей любви. 2026 год наступил, и судьба не может быть другой. "Сантос" - это мое место. Вот я дома, в безопасности и счастлив. И именно с ним хочу осуществить остальные свои мечты", - заявил бразилец.

Неймар в 2025-м

Напомним, что Неймар вернулся в родной "Сантос" в январе 2025 года. В прошлом году нападающий провел за бразильскую команду 28 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Футболист стал ключевой фигурой в борьбе клуба за сохранение места в элитном дивизионе. В частности, в предпоследнем матче года Неймар оформил хет-трик, что позволило "Сантосу" подняться на 14-е место в турнирной таблице.

Сейчас игрок восстанавливается после операции на колене, которую он перенес в конце декабря. Точные сроки его возвращения пока остаются неизвестными.

Неймар мечтает сыграть на своем четвертом ЧМ (фото: Getty Images)

Попадет ли легенда на мундиаль

Неймар не раз подчеркивал, что его главная задача в 2026 году - попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

Последний раз он играл за национальную команду в октябре 2023 года - в матче квалификации ЧМ-2026 против Уругвая, где получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти ранее заявлял, что Неймар может претендовать на участие в чемпионате мира при условии полного восстановления после травм.

Мундиаль-2026 может стать для Неймара четвертым в карьере.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник клуба "Сантос". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в испанскую "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи - два титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов-2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Летом 2023-го аравийский "Аль-Хиляль" заплатил ПСЖ за бразильца 90 миллионов евро. А самому Неймару платили 100 миллионов в год. Футболист за это время провел на поле всего 428 минут в 7-ми матчах. Так что каждая его минута на поле стоила боссам клуба около 560 тысяч евро. Суперзвезда пропустил огромный период из-за травмы колена, которую получил в сборной Бразилии. В январе 2025-го он вернулся в "Сантос".

Неймар - лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе национальной команды Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.