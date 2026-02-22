ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпиада-2026: топ-10 результатов украинцев

Воскресенье 22 февраля 2026 12:42
UA EN RU
Олимпиада-2026: топ-10 результатов украинцев Сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2026 (фото: НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины завершила свои выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года без наград. Такое случилось в третий раз в истории и впервые за последние 16 лет.

Результаты отечественных атлетов в Милане и Кортине - подытоживает РБК-Украина.

Читайте также: Кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия

Худшие Игры в истории

Для Украины это третий случай в истории, когда зимняя Олимпиада завершается без медалей. Аналогичные результаты были зафиксированы в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Ванкувере-2010.

Однако, если погрузиться в детали, Олимпиада-2026 оказалась хуже предыдущих неудачных лет по качеству высших мест. В безмедальных 2002-м и 2010-м наивысшей позицией была пятая: Валентина Шевченко (лыжные гонки, 2002), Станислав Кравчук (фристайл, 2002) и Андрей Дериземля (биатлон, 2010).

В Милане же лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях стало лишь 10-е место.

Несколько более высокие позиции Украина заняла в командных дисциплинах - в частности, санном спорте, лыжной акробатике и биатлонных эстафетах.

Топ-10 результатов украинцев на Олимпиаде-2026:

  • 6-е место - Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский (фристайл, лыжная акробатика, командный турнир)
  • 6-е место - Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецкив (санный спорт, командная эстафета)
  • 7-е место - Александра Мох, Елена Стецкив (санный спорт, двойки)
  • 8-е место - Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна, Александра Меркушина (биатлон, смешанная эстафета)
  • 9-е место - Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалык (биатлон, женская эстафета)
  • 10-е место - Виталий Мандзин (биатлон, масстарт)
  • 10-е место - Александр Окипнюк (фристайл, лыжная акробатика)
  • 10-е место - Екатерина Коцар (фристайл, бигейр)
  • 12-е место - Андрей Мандзий (сани, одноместные)
  • 13-е место - Ангелина Брыкина (фристайл, лыжная акробатика)

Количество не перешло в качество

Интересно, что в этом году Украину представляли 46 спортсменов в 11-ти видах спорта. Это солидный количественный состав, который превышал численность делегаций на самых успешных для нас Играх в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014. Однако масштабное присутствие не конвертировалось в олимпийский металл.

Сколько медалей имеет Украина

Всего за девять зимних Олимпиад украинцы завоевали девять наград:

  • 3 золотые
  • 2 серебряные
  • 4 бронзовые

Наиболее удачными для "сине-желтых" были Игры 1994 и 2014 годов. Тогда они получали по две награды - в обоих случаях "золото" и "бронзу".

Украина на зимних Олимпиадах:

  • Лиллехаммер-1994 - 1 "золото" и 1 "бронза" - 13 место в медальном зачете
  • Нагано-1998 - 1 "серебро" - 18 место
  • Солт-Лейк-Сити-2002 - без наград
  • Турин-2006 - 2 "бронзы" - 25 место
  • Ванкувер-2010 - без наград
  • Сочи-2014 - 1 "золото", 1 "бронза" - 20 место
  • Пхенчхан-2018 - 1 "золото" - 21 место
  • Пекин-2022 - 1 "серебро" - 25 место
  • Милан/Кортина-2026 - без наград

Также узнайте расписание финалов последнего дня и время церемонии закрытия Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы
Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"