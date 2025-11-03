"Фол должен был наказываться": УАФ официально признала грубую судейскую ошибку в Классическом (видео)

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародовал официальное разъяснение относительно резонансного эпизода во время Классического дерби 11-го тура УПЛ, в котором донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УАФ .

Спорное решение

Речь идет о моменте на 60-й минуте, когда нападающий киевлян Шола Огундана упал в штрафной площадке после контакта с защитником "горняков" Ефимом Коноплей.

Судья Виталий Романов не назначил пенальти, а арбитры ВАР не предложили ему просмотр момента.

Как сообщили в комитете, главный арбитр находился сравнительно близко к моменту, однако не имел оптимального угла обзора, чтобы оценить ситуацию полностью.

"Во время борьбы за мяч в штрафной площади игрок №16 "Динамо" успешно протолкнул мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 "Шахтера".

Арбитры ВАР располагали ракурсом из-за ворот, который давал полную картину эпизода, однако не предложили главному арбитру просмотр на поле", - говорится в заявлении комитета.

Должен был быть пенальти

В Комитете арбитров также отметили, что контакт между Коноплей и Огунданой следовало трактовать как нарушение, влекущее за собой назначение пенальти.

"Это могло предоставить арбитру дополнительную информацию для принятия правильного решения, ведь такое действие защитника подпадает под определение фола, который должен наказываться пенальти", - отметили в УАФ.

В заявлении подчеркивается, что решение арбитра ВАР не рекомендовать просмотр признано ошибочным, а комитет призвал видеоассистентов в подобных случаях инициировать просмотр спорных моментов.

Влияние на результат матча

Скандальный эпизод произошел при счете 2:1 в пользу "Шахтера". В случае назначения пенальти "Динамо" могло сравнять счет.

Однако игра продолжилась, и в итоге донетчане победили (3:1), прервав беспроигрышную серию киевлян в чемпионате Украины.

Последствия решения УАФ

Отметим, что поединок обслуживала бригада арбитров в таком составе:

Главный судья - Виталий Романов

- Виталий Романов Ассистенты - Александр Павлинов и Виталий Сухин

- Александр Павлинов и Виталий Сухин 4-й арбитр - Александр Каленов

- Александр Каленов Арбитр ВАР - Игорь Пасхал

- Игорь Пасхал Ассистент арбитра ВАР - Семен Шлончак

Хотя судейская коллегия не пересматривает результаты матчей, решение Комитета УАФ может повлиять на дальнейшие назначения арбитров в будущих поединках УПЛ.