Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером: как на это реагирует ее экс-муж

Голливудская звезда Николь Кидман подогрела слухи о романе с коллегой по сериалу "Скарпетта" Саймоном Бейкером. После этого в западных СМИ появились сообщения о якобы болезненной реакции ее экс-мужа, музыканта Кита Урбана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Николь Кидман закрутила новый роман?

Как пишут иностранные СМИ, Кидман и Бейкер посетили вместе премьеру сериала "Скарпетта" в Нью-Йорке. В новом проекте Amazon Prime они играют супругов.

Сообщается, что во время мероприятия звезды держались рядом, улыбались и охотно позировали вместе фотографам.

Именно после этого начали распространяться новые предположения об их отношениях.

На самой премьере 58-летняя Николь не скрывала, что между ней и коллегой сложилось особое творческое взаимопонимание.

"Просто вибрирует", - сказала Николь Кидман о химии с Саймоном Бейкером.

В свою очередь 56-летний актер лишь еще больше подогрел интерес публики.

"Я не целуюсь и не рассказываю", - заявил он.

На фоне этих слухов издание Woman's Day со ссылкой на инсайдера написало, что бывший муж актрисы, Кит Урбан, якобы болезненно воспринимает разговоры о ее возможном романе.

По словам источника, особенно поразила его именно публичная близость Кидман с Бейкером.

"Видеть Николь и Саймона, держащихся за руки, было то же самое, что видеть его лучшего друга с женой, и это на него произвело невероятное впечатление", - рассказал инсайдер изданию.

Тот же источник утверждает, что кантри-певец давно замечал, как актеры сближаются, еще во время съемок, и надеется, что все это не более чем пиар вокруг нового сериала.

"Кит надеется, что они просто раскручивают это для заголовков. Но даже тогда ему кажется, что это измена, потому что и Николь, и Саймон знают, как сильно ему навредит даже намек на романтические отношения между ними", - сказал источник.

"Он уже подозревал, что они сближаются, еще во время съемок. Это стало его худшим кошмаром", - добавил инсайдер Woman's Day.

Также в материале говорится, что музыкант якобы особенно болезненно реагирует на то, что Николь открыто говорит о теплых отношениях с Бейкером и не скрывает близости с ним на публике.

"Не стоит недооценивать, насколько сильно на него повлияет свидание, как она держит за руку другого парня на красной дорожке. Он лучше любого знает, как сильно Николь раньше опиралась на него в эти моменты, а теперь она полагается на Саймона, и ему трудно это увидеть", - заявил инсайдер.

Отдельно таблоид пишет, что важную роль в сближении Николь и Саймона могла сыграть Наоми Уоттс, которая давно дружит с ними обоими.

По словам источника, именно она якобы поддержала идею сотрудничества Николь с Саймоном в новом криминальном сериале, созданном по мотивам книг Патриции Корнуэлл.

"Саймон всегда был хорошим другом Николь - она и Наоми являются крестными матерями его детей - но это всегда была чисто платоническая дружба", - рассказал источник журнала.

Саймон Бейкер (фото: Getty Images)

Впрочем, тот же инсайдер утверждает, что сама актриса якобы не хочет заходить слишком далеко, так как боится разрушить старую дружбу с Бейкером, а также испортить отношения с его бывшей женой Ребеккой Ригг, с которой тоже хорошо знакома.

По данным таблоидов, Николь Кидман и Саймон Бейкер дружат уже много лет.

Кроме того, звезда давно поддерживает связь и с Ребеккой Ригг, с которой Бейкер развелся в 2020 году.

Именно поэтому слухи о возможном романе многим кажутся особенно неоднозначными.

Что же касается развода Николь Кидман и Кита Урбана, то о нем стало известно в конце сентября.

По данным издания, актриса якобы подала документы 30 сентября, указав причиной непримиримые разногласия.

Журналисты также писали, что брак пары начал трещать еще летом 2025 года, а окончательный разрыв стал следствием длительной дистанции и разных жизненных маршрутов из-за работы.