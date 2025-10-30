Неймар может воссоединиться с Месси: родной клуб не оставляет бразильцу выбора

Звездный бразильский футболист Неймар близок к воссоединению с бывшими партнерами по "Барселоне" в американской Major League Soccer (МЛС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на O Globo .

"Сантос" против продления

Сейчас Неймар является игроком своего родного клуба - бразильского "Сантоса", куда вернулся в январе текущего года. Однако, клуб не намерен продлевать с ним контракт.

По данным источника, переговоры между представителями клуба и отцом футболиста не дали результата - стороны не смогли прийти к согласию по новому соглашению.

Действующий контракт 33-летнего нападающего завершается 31 декабря 2025 года. После возвращения, Неймар провел за "Сантос" 23 матча, забил шесть голов и сделал три ассиста.

Варианты в Европе отсутствуют

Неймар открыто заявляет, что стремится вернуться на высокий уровень, чтобы попасть в сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти и сыграть на чемпионате мира-2026. Но для этого ему крайне важно найти новую команду и регулярно выходить на поле.

Однако ни один из топовых клубов Европы не проявил интереса к подписанию Неймара. Из-за длительных травм и потери формы нападающий не получил приглашений от команд Старого света, несмотря на желание осуществить громкий трансфер.

"Интер Майами" - идеальная возможность

На фоне отсутствия европейских предложений идеальным вариантом для звезды может стать переезд в США.

Наиболее обсуждаемый сценарий - переход в "Интер Майами", где выступают бывшие партнеры Неймара по "Барселоне" - Лионель Месси и Луис Суарес.

Руководство американского клуба проявляет заинтересованность в подписании бразильца. Переход в MLS мог бы стать отличной возможностью для возрождения его карьеры.

Стоит отметить, что возраст Неймара и частые травмы остаются серьезным препятствием для реализации такого трансфера. Также возможны трудности с финансовыми аспектами сделки из-за высокой стоимости футболиста и ограниченного бюджета клуба.

У Неймара все сложно (фото: Getty Images)

Окончательное решение - после реабилитации

Как отмечают бразильские СМИ, финальное решение относительно будущего Неймара ожидается в течение ближайших месяцев, когда он полностью восстановит тренировки.

Последний раз нападающий выходил на поле еще 14 сентября и до сих пор продолжает реабилитацию после травмы.

Рыночная стоимость бразильца, по оценке Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник клуба "Сантос". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в испанскую "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи - два титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов-2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Летом 2023-го аравийский "Аль-Хиляль" заплатил ПСЖ за бразильца 90 миллионов евро. А самому Неймару платили 100 миллионов в год. Футболист за это время провел на поле всего 428 минут в 7-ми матчах. Так что каждая его минута на поле стоила боссам клуба около 560 тысяч евро. Суперзвезда пропустил огромный период из-за травмы колена, которую получил в сборной Бразилии. В январе 2025-го он вернулся в "Сантос".

Неймар - лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе национальной команды Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.