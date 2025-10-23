ua en ru
Месси определился с карьерой на ближайшие три года: детали нового контракта

Четверг 23 октября 2025 20:13
Месси определился с карьерой на ближайшие три года: детали нового контракта Фото: Лионель Месси (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Аргентинец Лионель Месси подписал новое соглашение с американским клубом "Интер Майами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о контракте

Согласно заявлению клуба, новое соглашение Месси будет действовать до конца 2028 года. Если легендарный футболист отработает контракт до завершения срока, то на тот момент ему будет 41 год.

Объявление о продлении сотрудничества появилось в специальном видеоролике, снятом на будущем домашнем стадионе "Интера" - Miami Freedom Park, который сейчас находится на этапе строительства и должен открыться в 2026 году. На кадрах 38-летний Месси подписывает новое соглашение на фоне продолжающихся работ.

"Я очень рад остаться здесь и продолжать быть частью этого проекта, который из мечты превратился во впечатляющую реальность", - сказал Месси.

Достижения Месси в Майами

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года, перейдя на правах свободного агента после двух сезонов во французском ПСЖ. С тех пор аргентинец провел 82 матча и забил 71 гол.

В составе клуба он выиграл Кубок лиг 2023 года, стал чемпионом регулярного сезона МЛС 2024-го, а также получил свой последний на сегодня "Золотой мяч" (2023 год).

В нынешнем сезоне "Интер Майами" завершил регулярную часть чемпионата на третьем месте Восточной конференции и пробился в плей-офф МЛС.

Сам Месси закончил первую часть сезона лучшим бомбардиром лиги - на его счету 29 забитых мячей. Всего в текущем сезоне он забил 35 голов и отдал 16 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.

Серию плей-офф команда из Майами начнет в пятницу, 24 октября, матчем против "Нэшвилла".

Ранее мы рассказали, как Гарри Кейн превзошел достижения Месси и Роналду.

Также читайте о расчетах экспертов, когда Роналду забьет 1000-й гол.

