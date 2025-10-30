Неймар може возз'єднатися з Мессі: рідний клуб не залишає бразильцю вибору

Зірковий бразильський футболіст Неймар близький до возз'єднання з колишніми партнерами по "Барселоні" в американській Major League Soccer (МЛС).

"Сантос" проти продовження

Зараз Неймар є гравцем свого рідного клубу – бразильського "Сантоса", куди повернувся в січні поточного року. Однак, клуб не має наміру продовжувати з ним контракт.

За даними джерела, переговори між представниками клубу та батьком футболіста не дали результату – сторони не змогли дійти згоди щодо нової угоди.

Чинний контракт 33-річного нападника завершується 31 грудня 2025 року. Після повернення, Неймар провів за "Сантос" 23 матчі, забив шість голів і зробив три асисти.

Варіанти в Європі відсутні

Неймар відкрито заявляє, що прагне повернутися на високий рівень, аби потрапити до збірної Бразилії під керівництвом Карло Анчелотті та зіграти на чемпіонаті світу-2026. Але для цього йому вкрай важливо знайти нову команду і регулярно виходити на поле.

Проте жоден із топових клубів Європи не виявив інтересу до підписання Неймара. Через тривалі травми та втрату форми нападник не отримав запрошень від команд Старого світу, попри бажання здійснити гучний трансфер.

"Інтер Маямі" – ідеальна можливість

На тлі відсутності європейських пропозицій ідеальним варіантом для зірки може стати переїзд до США.

Найбільш обговорюваний сценарій – перехід до "Інтер Маямі", де виступають колишні партнери Неймара по "Барселоні" – Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Керівництво американського клубу проявляє зацікавленість у підписанні бразильця. Перехід до MLS міг би стати чудовою можливістю для відродження його кар'єри.

Варто зазначити, що вік Неймара та часті травми залишаються серйозною перешкодою для реалізації такого трансферу. Також можливі труднощі з фінансовими аспектами угоди через високу вартість футболіста та обмежений бюджет клубу.

Остаточне рішення – після реабілітації

Як зазначають бразильські ЗМІ, фінальне рішення щодо майбутнього Неймара очікується впродовж найближчих місяців, коли він повністю відновить тренування.

Востаннє нападник виходив на поле ще 14 вересня й досі продовжує реабілітацію після травми.

Ринкова вартість бразильця, за оцінкою Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець клуба "Сантос". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до іспанської "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – два титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів-2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Влітку 2023-го аравійський "Аль-Хіляль" заплатив ПСЖ за бразильця 90 мільйонів євро. А самому Неймару платили 100 мільйонів за рік. Футболіст за цей час провів на полі лише 428 хвилин у 7-ми матчах. Отже кожна його хвилина на полі коштувала босам клубу близько 560 тисяч євро. Суперзірка пропустив величезний період через травму коліна, яку отримав у збірній Бразилії. У січні 2025-го він повернувся до "Сантоса".

Неймар – найкращий бомбардир збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі національної команди Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.