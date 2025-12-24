"Неправдивые обвинения". Наталка Денисенко нарушила молчание после интервью Фединчика

Что написала Наталка Денисенко

Актриса опубликовала серию стильных фото и поделилась размышлениями о публичных обсуждениях ее личной жизни. Она дала понять, что не жалеет о собственном выборе.

"Хорошо, что я живу не в 18 веке. Думаю, меня как женщину, которая выбирает быть счастливой, выбирает лучшее отношение к себе, не позволяет себя обижать и хвастается своим обаянием и любовью к жизни, давно бы уже сожгли на костре", - написала она.

Наталья отметила, что сознательно выбрала себя и собственное счастье, несмотря на волну критики и обвинений. По словам актрисы, многое из того, что пишут и говорят о ней, не соответствует действительности.

"Сегодня такой светлый праздник, но именно год назад я приняла решение выбрать себя, и бесконечно этому рада. Несмотря на ложные обвинения или обсуждения, я могу сказать: я счастлива. Жизнь очень интересная штука - что излучаете, то вам и покажется", - добавила она.

Денисенко высказалась о хейте (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что сказал Фединчик о разводе с Денисенко

Напомним, ранее актер и военный подтвердил супружескую измену со стороны бывшей жены. По его словам, он почувствовал, что отношения завершились в начале января после возвращения с операции.

Денисенко отрицала, что находится в отношениях с другим. Потом они поговорили и решили расстаться, хотя Андрей хотел сохранить семью. Впоследствии он узнал от друзей, что "она в отношениях долгое время".

Избранником оказался бизнесмен и модель Юрий Савранский. Пара с недавних пор больше не скрывает свои чувства. Даже засветились вместе на "Танцах со звездами", в которых актриса участвовала.