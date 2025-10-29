ua en ru
Нелли Фуртадо завершает карьеру после 25 лет на сцене: известна причина

Среда 29 октября 2025 12:17
Нелли Фуртадо завершает карьеру после 25 лет на сцене: известна причина
Автор: Иванна Пашкевич

Легенда поп-музыки 2000-х, Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), подарившая миру хиты "I'm Like a Bird" и "Maneater", сделала официальное заявление о завершении творческой карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Почему Нелли Фуртадо завершает карьеру

Португальско-канадская певица, обладательница премии "Грэмми" объяснила свое решение желанием сосредоточиться на новых жизненных целях, которые "более соответствуют" нынешнему периоду ее жизни.

"Я всегда буду идентифицировать себя как автора. Я благодарна за годы радости, единения и вдохновения", - написала поп-звезда.

Нелли Фуртадо

Несмотря на уход со сцены, певица подчеркнула, что не завершает творческую деятельность.

"Я все еще люблю писать музыку. Это всегда было моим хобби, которое мне посчастливилось превратить в карьеру", - добавила она.

За свою карьеру Фуртадо продала десятки миллионов альбомов и остается одной из самых влиятельных фигур в жанре поп-музыки и развлечений.

Причина - бодишейминг?

Несмотря на официальную версию, поклонники Нелли Фуртадо активно обсуждают в соцсетях другую, более печальную причину такого решения.

Фанаты подозревают, что певица решила завершить карьеру из-за постоянного хейта и критики в сети, направленных на ее фигуру.

В последнее время Фуртадо регулярно сталкивалась с негативными комментариями, связанными с изменениями в ее внешности.

Нелли Фуртадо

Сама артистка в этом году публично поддержала инициативу #BodyNeutral2025, пропагандирующую принятие собственного тела без осуждения или идеализации.

Тогда же она призналась, что после возвращения на сцену "почувствовала эстетическое давление своей работы совершенно по-новому", но в то же время научилась новым уровням самопринятия.

Чем прославилась Нелли Фуртадо

Артистка стала одной из самых успешных поп-звезд и R&B-исполнительниц начала 2000-х годов.

Ее альбомы "Whoa, Nelly!" и "Loose" принесли певице мировую славу, а песни "I'm Like a Bird", "Say It Right" и "Promiscuous" стали всемирными хитами.

Всего за свою карьеру она продала более 45 миллионов пластинок. В 2002 году Нелли Фуртадо получила престижную премию "Грэмми" за "Лучшее женское вокальное поп-исполнение".

Ее творчество остается актуальным: за последние годы хиты певицы снова приобрели значительную популярность благодаря вирусным трендам в социальной сети TikTok.

Топ-5 хитов Нелли Фуртадо

"Say It Right"

"Promiscuous"

"All Good Things (Come To An End)"

"Maneater"

"I'm Like A Bird"

