Головна » Розваги » Шоу бізнес

Неллі Фуртадо завершує кар'єру після 25 років на сцені: відома причина

Середа 29 жовтня 2025 12:17
Неллі Фуртадо завершує кар'єру після 25 років на сцені: відома причина Неллі Фуртадо (фото: instagram.com/nellyfurtado)
Автор: Іванна Пашкевич

Легенда поп-музики 2000-х, Неллі Фуртадо (Nelly Furtado), яка подарувала світові хіти "I'm Like a Bird" та "Maneater", зробила офіційну заяву про завершення творчої кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Чому Неллі Фуртадо завершує кар'єру

Португальсько-канадська співачка, володарка премії "Ґреммі" пояснила своє рішення бажанням зосередитися на нових життєвих цілях, які є "більш відповідними" нинішньому періоду її життя.

"Я завжди ідентифікуватиму себе як авторку. Я вдячна за роки радості, єднання і натхнення", - написала поп-зірка.

Неллі Фуртадо завершує кар'єру після 25 років на сцені: відома причинаНеллі Фуртадо (фото: instagram.com/nellyfurtado)

Попри відхід зі сцени, співачка наголосила, що не завершує творчу діяльність.

"Я все ще люблю писати музику. Це завжди було моїм хобі, яке мені пощастило перетворити на кар’єру", - додала вона.

Протягом своєї кар'єри Фуртадо продала десятки мільйонів альбомів і залишається однією з найвпливовіших фігур у жанрі поп-музики та розваг.

Причина - бодішеймінг?

Попри офіційну версію, шанувальники Неллі Фуртадо активно обговорюють у соцмережах іншу, більш сумну причину такого рішення.

Фанати підозрюють, що співачка вирішила завершити кар'єру через постійний хейт і критику в мережі, спрямовані на її фігуру.

Останнім часом Фуртадо регулярно стикалася з негативними коментарями, пов'язаними зі змінами в її зовнішності.

Неллі Фуртадо завершує кар'єру після 25 років на сцені: відома причинаНеллі Фуртадо (фото: instagram.com/nellyfurtado)

Сама артистка цього року публічно підтримала ініціативу #BodyNeutral2025, що пропагує прийняття власного тіла без осуду чи ідеалізації.

Тоді ж вона зізналася, що після повернення на сцену "відчула естетичний тиск своєї роботи абсолютно по-новому", але водночас навчилася нових рівнів самоприйняття.

Чим прославилася Неллі Фуртадо

Артистка стала однією з найуспішніших поп-зірок і R&B-виконавиць початку 2000-х років.

Її альбоми "Whoa, Nelly!" та "Loose" принесли співачці світову славу, а пісні "I’m Like a Bird", "Say It Right" і "Promiscuous" стали всесвітніми хітами.

Загалом за свою кар'єру вона продала понад 45 мільйонів платівок. У 2002 році Неллі Фуртадо отримала престижну премію "Ґреммі" за "Найкраще жіноче вокальне поп-виконання".

Її творчість залишається актуальною: за останні роки хіти співачки знову набули значної популярності завдяки вірусним трендам у соціальній мережі TikTok.

Топ-5 хітів Неллі Фуртадо

"Say It Right"

"Promiscuous"

"All Good Things (Come To An End)"

"Maneater"

"I'm Like A Bird"

