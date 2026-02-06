Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: как это связано с Украиной

Стендапу-комику из Казахстана Нурлану Сабурову, который годами строил карьеру в России и был одним из самых успешных юмористов страны-агрессора, официально запретили въезд в РФ на 50 лет, а об этом решении он узнал непосредственно по прибытии в Москву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СМИ пропагандистов.

Что стало причиной запрета

Как сообщают российские медиа, в ночь на 6 февраля Сабуров прилетел в столицу РФ из Дубая, где участвовал в съемках рекламной кампании автомобиля.

В аэропорту "Внуково" его остановили во время паспортного контроля, отвели в отдельное помещение и вручили документ о запрете въезда.

Отмечается, что решение вступило в силу еще 30 января.

По версии пропагандистских ресурсов, основаниями для запрета стали сразу несколько факторов.

Среди них - критические высказывания Сабурова относительно так называемой "СВО" во время концертов, а также нарушение миграционного и налогового законодательства.

Нурлан Сабуров (фото: российские СМИ)

Кроме того, российские медиа утверждают, что комик якобы отмывал доходы через посредников.

Сейчас Сабуров находится в зоне ожидания депортации, поскольку, по утверждению российской стороны, он не имеет средств для самостоятельного приобретения билета обратно в Дубай.

Сообщается, что из ОАЭ в РФ за ним должны прибыть два воздушных маршала.

Несмотря на запрет на въезд, в России у Сабурова осталось значительное имущество. По данным российских источников, его активы оцениваются примерно в 160 миллионов рублей (около 48 миллионов гривен).

Речь идет о двухэтажном доме в престижном загородном поселке, земельном участке площадью 1285 квадратных метров, а также автомобилях Mercedes G-Class 2018 года и Cadillac Escalade 2021 года.

Конфликты с Россией начались раньше

Напряжение в отношениях Сабурова с российской аудиторией возникло еще в 2022 году, когда он пошутил о массовом переезде россиян в Казахстан после начала полномасштабной войны.

"Как ситуация изменилась, да? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, россияне сидели: "Это кто там на такси приехал ко мне?" А сейчас все такие: "Алматы (самый большой город Казахстана. - Ред.), всегда мечтал" - заявил Нурлан Сабуров во время стендап-выступления.

Нурлан Сабуров (фото: российские СМИ)

В 2025 году юморист уже имел проблемы с миграционными органами РФ. Тогда его задержали в аэропорту из-за превышения разрешенного срока пребывания - 114 дней вместо установленных 90.

Ему назначили штраф и обязали покинуть страну, из-за чего был отменен ряд концертов в российских городах.

"Непреодолимые обстоятельства" - сообщили организаторы мероприятий.

Почему Сабурова критиковали украинцы

После начала полномасштабного вторжения РФ Сабуров не высказал четкой позиции относительно войны, что вызвало возмущение части аудитории.

"Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты проглотил язык и молчишь? Если ты засц*л, то так и скажи: "Я боюсь сказать "Нет!" - воскликнул зритель из зала.

В ответ Сабуров заявил, что не обязан публично озвучивать свою позицию.

"Когда-то ты был моим кумиром, слуга страха" - заявил зритель, выходя из зала.

Подобная ситуация повторилась и на концерте в Сиэтле, где Сабурова назвали "сц*куном" и снова требовали ответить, считает ли он агрессию РФ войной.

"Я уже все сказал, завязывай" - ответил Нурлан Сабуров со сцены.

Нурлан Сабуров (фото: российские СМИ)

Отмена концертов и новые скандалы

После этого представители украинской диаспоры добились отмены выступления Сабурова в Чикаго.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты - здесь прецедентное право. Действуйте! Весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей" - написал активист Дэниел Тонкопи.

Еще один резонансный инцидент произошел, когда активистка вышла к Сабурову в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых украинцев. В ответ юморист сказал: "Извините, это месячные?".

После этого мужчина из казахской диаспоры публично обвинил комика в поддержке фашистов, однако его немедленно вывели из зала.