"Самое трудное решение". Цымбалюк признался, как именно делал выбор в финале "Холостяка"

Что сказал Тарас о финале "Холостяка"

В комментарии своей подруге, актрисе Наталье Денисенко, он признался, что не ожидал от себя настоящих чувств во время участия в проекте. Самым трудным этапом для актера стало определение финалисток.

"Самым трудным решением было решить, кто идет в финал - Ирочка или Настя", - поделился Цымбалюк.

Он отметил, что сначала не доверял формату шоу и не верил, что сможет почувствовать что-то настоящее под прицелом камер. Однако впоследствии все изменилось.

"Мне реально грустно. У меня произошла трансформация, когда я начал что-то чувствовать к девушкам. Я не доверял формату, что он может стать для меня инструментом для серьезных чувств. А потом были свидания, где я просто забывал, что меня снимают", - признался он.

Цымбалюк признался Денисенко, как принимал решение в финале (скриншот)

Холостяк подтвердил, что на проекте руководствовался именно чувствами. Он заверил, что девушку выбирал сердцем.

"Да, это мой выбор. Реально мой. Очень тяжелый, сознательный, но это мой выбор", - подчеркнул актер.

Он также раскрыл, какая из участниц больше всего понравилась его родителям. Ею оказалась именно победительница шоу Надин Головчук.

"Я был шокирован, что мои родители впервые видят девушку и она им реально понравилась", - добавил он.



Что известно о финале "Холостяка"

За сердце главного героя шоу соревновались три девушки - Надин, Ирочка и Настя, но заветное кольцо получила только одна.

Как дальше сложились отношения Надин и Тараса, станет известно уже после выхода постшоу проекта, премьера которого состоится 2 января в 19:00 на СТБ.

