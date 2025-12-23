ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года

Вторник 23 декабря 2025 19:39
UA EN RU
Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года Фото: Лучшие спортсмены и тренеры года (НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов 2025 года в олимпийских видах спорта.

О том, кто получил почетные награды - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Триумфаторы года

Лучшими спортсменами стали каноистка Людмила Лузан - среди женщин и прыгун в воду Алексей Середа - среди мужчин.

Решение принимала экспертная комиссия НОК, которая оценивала результаты выступлений украинцев на ведущих международных соревнованиях сезона.

Лузан в женском рейтинге опередила фехтовальщицу Владу Харькову и художественную гимнастку Таисию Онофрийчук.

Среду признали лучшим стрелка Павла Коростылева и спортивного гимнаста Назара Чепурного.

Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года

Людмила Лузан (фото: Федерация каноэ Украины)

Рекордный год Лузан

Украинская каноистка провела феноменальный сезон, став четырехкратной чемпионкой мира.

На мировом форуме в Милане украинка вошла в историю, завоевав четыре золотые медали и победив во всех заездах, в которых участвовала.

Лузан стала чемпионкой в одиночке на 200 и 500 метров, а также вместе Ириной Федорив - в каноэ-двойке на аналогичных дистанциях.

Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года

Алексей Середа (фото: Федерация Украины по прыжкам в воду)

Как Середа стал самым титулованным

Прыгун в воду стал серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре и трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала чемпионата Европы.

В течение сезона Середа также получил бронзовую медаль этапа Кубка мира в Канаде. А в суперфинале Кубка мира в Пекине он вместе с Марком Гриценко завоевал "бронзу".

"Серебро" мирового первенства сделало Середу самым титулованным украинским прыгуном в воду в истории чемпионатов мира.

Тренеры и молодые таланты года

Лучшими тренерами года стали наставники главных триумфаторов сезона - Николай Мацапура (тренер Лузан) и Тамара Токмачева (наставница Середы).

В категории "Молодые спортсмены года" НОК отметил Рафаэль Казбекову и Никиту Шеремета - победителей юниорских чемпионатов мира по скалолазанию и плаванию соответственно.

Ранее мы сообщили, что Александр Усик стал лучшим боксером 2025 года по версии WBC.

Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены НОК Украины
Новости
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Аналитика
Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия