Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года
Национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов 2025 года в олимпийских видах спорта.
О том, кто получил почетные награды - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Триумфаторы года
Лучшими спортсменами стали каноистка Людмила Лузан - среди женщин и прыгун в воду Алексей Середа - среди мужчин.
Решение принимала экспертная комиссия НОК, которая оценивала результаты выступлений украинцев на ведущих международных соревнованиях сезона.
Лузан в женском рейтинге опередила фехтовальщицу Владу Харькову и художественную гимнастку Таисию Онофрийчук.
Среду признали лучшим стрелка Павла Коростылева и спортивного гимнаста Назара Чепурного.
Людмила Лузан (фото: Федерация каноэ Украины)
Рекордный год Лузан
Украинская каноистка провела феноменальный сезон, став четырехкратной чемпионкой мира.
На мировом форуме в Милане украинка вошла в историю, завоевав четыре золотые медали и победив во всех заездах, в которых участвовала.
Лузан стала чемпионкой в одиночке на 200 и 500 метров, а также вместе Ириной Федорив - в каноэ-двойке на аналогичных дистанциях.
Алексей Середа (фото: Федерация Украины по прыжкам в воду)
Как Середа стал самым титулованным
Прыгун в воду стал серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре и трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала чемпионата Европы.
В течение сезона Середа также получил бронзовую медаль этапа Кубка мира в Канаде. А в суперфинале Кубка мира в Пекине он вместе с Марком Гриценко завоевал "бронзу".
"Серебро" мирового первенства сделало Середу самым титулованным украинским прыгуном в воду в истории чемпионатов мира.
Тренеры и молодые таланты года
Лучшими тренерами года стали наставники главных триумфаторов сезона - Николай Мацапура (тренер Лузан) и Тамара Токмачева (наставница Середы).
В категории "Молодые спортсмены года" НОК отметил Рафаэль Казбекову и Никиту Шеремета - победителей юниорских чемпионатов мира по скалолазанию и плаванию соответственно.
