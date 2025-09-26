Украинка погрузилась на высоту Статуи Свободы и стала чемпионкой мира по фридайвингу

Украинская фридайверка Екатерина Садурская с национальным рекордом выиграла чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Она победила в нырянии с постоянным весом в биластах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Триумф в Лимассоле

35-й чемпионат мира AIDA проходит в кипрском Лимассоле. За "золото" в нырянии в биластах боролись 52 спортсменки, но равных Садурской не было.

Украинка продемонстрировала лучший результат (97 метров) и завоевала золотую медаль. Она на один метр обошла американку Энчанте Галлардо и на пять - венгерку Жофию Торучик. Садурская не только стала чемпионкой мира, но и установила новый национальный рекорд.

Отметим, что 97 метров - еще больше, чем высота знаменитой Статуи Свободы в Нью-Йорке, которая от земли до кончика факела составляет 93 метра.

Чемпионка в третий раз за месяц

Это уже вторая победа Садурской на нынешнем чемпионате мира. Два дня назад она завоевала "золото" в погружении с постоянным весом без ласт с результатом 75 метров. По сумме двух дисциплин украинка лидирует в общем зачете с 172 баллами.

Екатерина уже в третий раз за месяц получает звание чемпионки мира по фридайвингу. В сентябре она победила на двух мировых первенствах - под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) и Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Всего в ее карьере уже девять титулов чемпионки мира - в разных дисциплинах по разным версиям.

Садурская семь раз обновляла мировые рекорды (фото: facebook.com/aidafreediving)

Кто такая Екатерина Садурская

33-летняя уроженка Николаева. Занималась артистическим плаванием, в котором выступала на Олимпийских играх-2016, дважды была чемпионкой Европы и неоднократно - призером мировых и континентальных первенств.

Во фридайвинге девять раз выигрывала ЧМ по разным версиям.

В 2022 году установила рекорд Украины в свободном погружении - 92 метра.

Является мировой рекордсменкой в погружении с постоянным весом без ласт (84 м). Всего украинка семь раз обновляла мировые рекорды в этой дисциплине.