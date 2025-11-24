ua en ru
Месси стал лучшим: какой фантастический рекорд покорился аргентинцу и где в списке Роналду

Понедельник 24 ноября 2025 12:03
Фото: Лионель Месси (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами", установил очередное историческое достижение.

Чем отличился легендарный аргентинец - рассказывает РБК-Украина.

Лучший ассистент в истории

В четвертьфинале плей-офф "Интер Майами" разгромил "Цинциннати" со счетом 4:0, а Месси поучаствовал в каждом забитом голе. Сначала аргентинец открыл счет сам, а после перерыва оформил три ассиста.

Именно эти передачи и позволили ему повторить исторический рекорд Ференца Пушкаша - 404 голевых паса за карьеру.

Впрочем уже сейчас можно утверждать, что именно Месси является лучшим ассистентом в истории мирового футбола. Ведь все его результативные действия зафиксированы официальными протоколами. Тогда как показатели Пушкаша, игровая карьера которого приходилась на 1942-1967 годы, невозможно подтвердить документально.

Месси стал лучшим: какой фантастический рекорд покорился аргентинцу и где в списке Роналду

Сколько результативных действий у Месси

Всего Месси теперь имеет 1300 результативных действий (896 голов + 404 ассиста), что является абсолютным рекордом мирового футбола.

Для сравнения, у Криштиану Роналду 1213 результативных действий (954 гола + 259 ассистов).

Что дальше для "Интер Майами"

Победа над "Цинциннати" гарантировала "Интер Майами" выход в полуфинал плей-офф MLS-2025.

Там команда Месси сыграет против "Нью-Йорк Сити". Матч запланирован на 29 ноября. И именно в нем аргентинец может стать единоличным абсолютным рекордсменом по ассистам - без всяких предположений.

Ранее мы рассказали, что чемпион мира вернулся в футбол после длительной дисквалификации.

Также узнайте о тайной свадьбе звезды "Барселоны" с украинской моделью.

