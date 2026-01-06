Нацотбор на "Евровидение 2026": стала известна дата финала

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Мовлення, которое в этом году объединит музыкальное событие с благотворительной миссией.
Во время финального шоу Общественное совместно с Superhumans Center проведет сбор средств на протезирование украинских ветеранов и пострадавших от войны.
Это станет первым совместным благотворительным проектом вещателя и центра Superhumans.
В Общественном отмечают, что Нацотбор уже несколько лет подряд выходит за пределы чисто телевизионного конкурса.
Ранее во время прямых эфиров украинцы собирали средства на гуманитарное разминирование, и общая сумма донатов превысила 3 миллиона гривен.
На этот раз организаторы решили сосредоточиться на проблеме протезирования, которая остается одной из самых острых во время полномасштабной войны.
В Superhumans отметили, что участие в Нацотборе имеет не только символическое, но и практическое значение.
По словам представителей центра, сочетание культуры и социальной ответственности помогает привлекать внимание к реальным потребностям людей, пострадавших от войны, и одновременно усиливает единство общества.
Поддержать благотворительную инициативу можно уже сейчас - через QR-код и специальную ссылку, а также непосредственно во время трансляции финала.
Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне Культура, YouTube-канале Евровидения Украина и на официальных сайтах Суспільного.
Нынешний Нацотбор объединит как хорошо знакомые публике имена, так и новых артистов.
Среди финалистов - Jerry Heil и LAUD, которые снова поборются за право представить Украину, а также группа MOLODI, которая во второй раз участвует в отборе.
Громким событием стало возвращение фронтвумен группы Go_A, которая на этот раз выступит как сольная артистка под именем Monokate.
Также в финале появится 19-летняя Елена Усенко, которая ранее заняла пятое место на "Детском Евровидении".
На данный момент в финал уже прошли:
Еще одного, десятого финалиста выберут путем голосования украинских еврофанов в приложении Дія.
Голосование стартует в ближайшее время среди артистов из лонглиста.
Окончательный список участников финала Нацотбора на "Евровидение-2026" организаторы пообещали обнародовать до 15 января.
Вас может заинтересовать: