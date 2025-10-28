ua en ru
Народную артистку фактически выгнали из театра Франко после 32 лет работы: что стало причиной

Вторник 28 октября 2025 14:10
UA EN RU
Народную артистку фактически выгнали из театра Франко после 32 лет работы: что стало причиной Лариса Кадырова (фото: ft.org.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины и лауреат Шевченковской премии Лариса Кадырова впервые рассказала о своем неожиданном увольнении из Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где проработала более 30 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Главкому.

Актриса начала свою работу в театре еще в 1993 году, однако, после 32 лет служения искусству, получила приказ об увольнении.

Для нее это стало настоящим шоком.

"Тебе дают приказ и говорят: "Подпишите, что с такого-то числа вы в театре не работаете...". Я сказала, что не буду подписывать. Сказала, что напишу заявление, потому что сама ухожу от вас", - поделилась Кадырова.

Народную артистку фактически выгнали из театра Франко после 32 лет работы: что стало причинойЛариса Кадырова (фото: facebook.com/larysakadyrova)

Как вспоминает артистка, документ о ее увольнении подписывал тогдашний генеральный директор театра Михаил Захаревич.

Впрочем, вскоре после этого он сам потерял свою должность.

Лариса Николаевна считает, что такая развязка - своеобразное возмездие за несправедливое отношение к ней и ее коллегам.

"Не знаю, с чем это связано, но то, как он со мной и с другими поступил, потом настигло его самого", - сказала она.

Народную артистку фактически выгнали из театра Франко после 32 лет работы: что стало причинойЛариса Кадырова (фото: facebook.com/larysakadyrova)

Актриса добавила, что ее годы в театре Франко нельзя назвать легкими.

Несмотря на статус народной артистки и признание публики, руководство редко давало ей главные роли.

Краткая биография Ларисы Кадыровой

Лариса Николаевна Кадырова родилась 10 сентября 1943 года в Ташкенте, что в Узбекистане.

Впоследствии она переехала в Украину, где окончила драматическую студию при театре имени Марии Заньковецкой, в котором начала свою творческую карьеру.

Позже получила образование в университете имени Карпенко-Карого. В 1993 году она присоединилась к труппе театра имени Ивана Франко, где стала одной из самых известных актрис сцены.

Кроме актерской деятельности, Кадырова основала Международный фестиваль моноспектаклей "Мария", названный в честь постановки "Мария Заньковецкая", в которой исполняла главную роль в течение 22 лет подряд.

