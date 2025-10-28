Народную артистку фактически выгнали из театра Франко после 32 лет работы: что стало причиной
Народная артистка Украины и лауреат Шевченковской премии Лариса Кадырова впервые рассказала о своем неожиданном увольнении из Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где проработала более 30 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Главкому.
Актриса начала свою работу в театре еще в 1993 году, однако, после 32 лет служения искусству, получила приказ об увольнении.
Для нее это стало настоящим шоком.
"Тебе дают приказ и говорят: "Подпишите, что с такого-то числа вы в театре не работаете...". Я сказала, что не буду подписывать. Сказала, что напишу заявление, потому что сама ухожу от вас", - поделилась Кадырова.
Лариса Кадырова (фото: facebook.com/larysakadyrova)
Как вспоминает артистка, документ о ее увольнении подписывал тогдашний генеральный директор театра Михаил Захаревич.
Впрочем, вскоре после этого он сам потерял свою должность.
Лариса Николаевна считает, что такая развязка - своеобразное возмездие за несправедливое отношение к ней и ее коллегам.
"Не знаю, с чем это связано, но то, как он со мной и с другими поступил, потом настигло его самого", - сказала она.
Лариса Кадырова (фото: facebook.com/larysakadyrova)
Актриса добавила, что ее годы в театре Франко нельзя назвать легкими.
Несмотря на статус народной артистки и признание публики, руководство редко давало ей главные роли.
Краткая биография Ларисы Кадыровой
Лариса Николаевна Кадырова родилась 10 сентября 1943 года в Ташкенте, что в Узбекистане.
Впоследствии она переехала в Украину, где окончила драматическую студию при театре имени Марии Заньковецкой, в котором начала свою творческую карьеру.
Позже получила образование в университете имени Карпенко-Карого. В 1993 году она присоединилась к труппе театра имени Ивана Франко, где стала одной из самых известных актрис сцены.
Кроме актерской деятельности, Кадырова основала Международный фестиваль моноспектаклей "Мария", названный в честь постановки "Мария Заньковецкая", в которой исполняла главную роль в течение 22 лет подряд.
