ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Наталью Сумскую захейтили за скорость чтения радиодиктанта: что сказала ее сестра Ольга

Вторник 28 октября 2025 10:54
UA EN RU
Наталью Сумскую захейтили за скорость чтения радиодиктанта: что сказала ее сестра Ольга Ольга и Наталья Сумские (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

После того, как Наталью Сумскую раскритиковали за слишком быстрое чтение Радиодиктанта национального единства, в сети разгорелось активное обсуждение - часть слушателей писала, что за актрисой "было невозможно успеть". Теперь свое мнение о диктанте, который начитывала ее сестра, высказала Ольга Сумская.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook актрисы.

Несмотря на волну критики, Ольга Сумская поддержала сестру и отметила, что ей было очень приятно слышать знакомый голос.

"С Днем украинской письменности и языка, друзья! Присоединилась к написанию всеукраинского диктанта. Спасибо за интересный текст: жизненный, о настоящем... Читкиня - голос моего детства... Тепло на душе...", - говорит актриса.

В то же время артистка призналась, что и сама едва успевала за темпом, однако старалась не отставать до самого конца.

"Немного было слишком быстро, я тоже не успевала за читкой, но в конце пыталась наверстать...", - подытожила знаменитость.

Наталью Сумскую захейтили за скорость чтения радиодиктанта: что сказала ее сестра ОльгаОльга Сумская (фото: facebook.com/osumska)

Напомним, ранее Наталья Сумская комментировала волну критики, которая появилась после трансляции Радиодиктанта.

В разговоре с Общественным она объяснила, что пыталась максимально четко передать авторский текст Евгении Кузнецовой, соблюдая все паузы и знаки препинания.

"Я следила именно за тем, чтобы попасть правильно перед запятой, делала паузы там, где следует, вроде как немножко подсказать, какой знак препинания там ставить. Ну и интересно потом, в конце, почитать весь текст. Хороший текст", - сказала она.

Наталью Сумскую захейтили за скорость чтения радиодиктанта: что сказала ее сестра ОльгаНаталья Сумская (скриншот)

Комментируя нарекания слушателей относительно темпа чтения, актриса отметила, что восприятие у всех разное - некоторые наоборот считали диктант комфортным по ритму.

Впрочем, она с юмором согласилась, что местами могла читать слишком быстро, в шутку назвав нынешний радиодиктант "уроком по скорописи".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Сумская Звезды шоу-бизнеса
Новости
Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба
Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию