Народну артистку фактично вигнали з театру Франка після 32 років роботи: що стало причиною

Народна артистка України та лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова вперше розповіла про своє несподіване звільнення з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де пропрацювала понад 30 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки Главкому.

Акторка почала свою роботу у театрі ще у 1993 році, однак, після 32 років служіння мистецтву, отримала наказ про звільнення.

Для неї це стало справжнім шоком.

"Тобі дають наказ і кажуть: "Підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте...". Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас”, - поділилася Кадирова.

Як згадує артистка, документ про її звільнення підписував тодішній генеральний директор театру Михайло Захаревич.

Утім, невдовзі після цього він сам втратив свою посаду.

Лариса Миколаївна вважає, що така розв’язка - своєрідна відплата за несправедливе ставлення до неї та її колег.

"Не знаю, з чим це пов’язано, але те, як він зі мною та з іншими вчинив, потім наздогнало його самого”, - сказала вона.

Акторка додала, що її роки у театрі Франка не можна назвати легкими.

Попри статус народної артистки та визнання публіки, керівництво рідко давало їй головні ролі.

Коротка біографія Лариси Кадирової

Лариса Миколаївна Кадирова народилася 10 вересня 1943 року в Ташкенті, що в Узбекистані.

Згодом вона переїхала до України, де закінчила драматичну студію при театрі імені Марії Заньковецької, у якому розпочала свою творчу кар’єру.

Пізніше здобула освіту в університеті імені Карпенка-Карого. У 1993 році вона приєдналася до трупи театру імені Івана Франка, де стала однією з найвідоміших актрис сцени.

Окрім акторської діяльності, Кадирова заснувала Міжнародний фестиваль моновистав "Марія", названий на честь постановки "Марія Заньковецька", в якій виконувала головну роль протягом 22 років поспіль.