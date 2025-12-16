ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Народной артистке Тамаре Яценко сделали сложную операцию: Сумская попросила о помощи

Вторник 16 декабря 2025 11:06
UA EN RU
Народной артистке Тамаре Яценко сделали сложную операцию: Сумская попросила о помощи Тамара Яценко и Ольга Сумская (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Тамара Яценко перенесла сложную операцию и нуждается в финансовой помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook ее коллеги, актрисы Ольги Сумской.

Сумская попросила о помощи для Яценко

Народной артистке Украины провели операцию по замене тазобедренного сустава.

По словам коллеги актрисы Ольги Сумской, хирургическое вмешательство было жизненно необходимым, поскольку без него Яценко не смогла бы вернуться к полноценной жизни и работе на сцене.

Сумская также сообщила, что имеет официальные документы, подтверждающие расходы на лечение.

В частности, стоимость импланта и комплектующих составила 127 500 гривен, еще 74 072 гривны было потрачено на медицинские услуги, анализы, анестезию, диагностику и пребывание в больнице. Общая сумма расходов составила 201 572 гривны.

В связи с этим Ольга Сумская обратилась к украинцам с просьбой финансово поддержать Тамару Яценко, отметив, что для одного человека такая сумма является слишком большой.

"Тамара - поистине народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас", - подчеркнула Сумская.

Также она опубликовала ссылку на "банку" для сбора.

"Любая ваша помощь - это частичка тепла и заботы, которую вы возвращаете человеку, который много лет дарил свет другим. Даже небольшой взнос имеет значение", - отметила Сумская.

Народной артистке Тамаре Яценко сделали сложную операцию: Сумская попросила о помощиСкриншот поста

Кто такая Тамара Яценко

Тамара Яценко - украинская актриса театра и кино. Родилась 19 августа 1955 года в селе Горенка Киевской области.

В 1975 году окончила театральную студию при Украинском академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 1990 году получила образование в Российской академии театрального искусства.

С 1979 по 2022 год работала актрисой Киевского национального академического Молодого театра, где была одной из ведущих актрис и примой сцены.

В 2003-2005 годах занимала должность директора и художественного руководителя Киевского колледжа театра и кино.

Широкой аудитории известна по участию в юмористических телепроектах, в частности "Шоу долгоносиков", "Мамаду" и "Веселая хата". Также участвует в антрепризных театральных постановках.

Народной артистке Тамаре Яценко сделали сложную операцию: Сумская попросила о помощиТамара Яценко (фото: facebook.com/supertamaraaramat)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море