Народній артистці Тамарі Яценко зробили складну операцію: Сумська попросила про допомогу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook її колеги, акторки Ольги Сумської.

Сумська попросила про допомогу для Яценко

Народній артистці України провели операцію із заміни кульшового суглоба.

За словами колеги акторки Ольги Сумської, хірургічне втручання було життєво необхідним, оскільки без нього Яценко не змогла б повернутися до повноцінного життя та роботи на сцені.

Сумська також повідомила, що має офіційні документи, які підтверджують витрати на лікування.

Зокрема, вартість імпланта та комплектуючих становила 127 500 гривень, ще 74 072 гривні було витрачено на медичні послуги, аналізи, анестезію, діагностику та перебування в лікарні. Загальна сума витрат склала 201 572 гривні.

У зв’язку з цим Ольга Сумська звернулася до українців із проханням фінансово підтримати Тамару Яценко, зазначивши, що для однієї людини така сума є надто великою.

"Тамара - воїстину народна артистка України, людина, яка все життя дарує емоції, сміх і світло глядачам. Сьогодні вона потребує підтримки від нас", - підкреслила Сумська.

Також вона опублікувала посилання на "банку" для збору.

"Будь-яка ваша допомога - це частинка тепла і турботи, яку ви повертаєте людині, яка багато років дарувала світло іншим. Навіть невеликий внесок має значення", - зазначила Сумська.

Скриншот поста

Хто така Тамара Яценко

Тамара Яценко - українська акторка театру і кіно. Народилася 19 серпня 1955 року в селі Горенка Київської області.

У 1975 році закінчила театральну студію при Українському академічному драматичному театрі імені Івана Франка. У 1990 році здобула освіту в Російській академії театрального мистецтва.

З 1979 по 2022 рік працювала акторкою Київського національного академічного Молодого театру, де була однією з провідних акторок і примою сцени.

У 2003-2005 роках обіймала посаду директора та художньої керівниці Київського коледжу театру і кіно.

Широкій аудиторії відома за участю в гумористичних телепроєктах, зокрема "Шоу довгоносиків", "Мамаду" та "Весела хата". Також бере участь в антрепризних театральних постановках.

Тамара Яценко (фото: facebook.com/supertamaraaramat)