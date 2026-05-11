Яна Глущенко заинтриговала заявлением о воссоединении с экс-мужем: "Договоримся"

20:39 11.05.2026 Пн
2 мин
Артистка не исключает, что когда-то они могут снова быть вместе
aimg Иванна Пашкевич
Яна Глущенко с экс-супругом (фото: instagram.com/yamo4ka)
Экс-звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко поделилась, допускает ли возможность примирения с бывшим мужем, музыкантом и продюсером Олегом Збаращуком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актрисы Натальи Тур.

По словам актрисы, сейчас о возобновлении романа речь не идет, но она не берется прогнозировать будущее.

Яна призналась, что между ними остались тепло, уважение и особая связь.

"Например, Олег забирал Тамика и я говорю ему: "Збаращук, какой ты красивый!". И все. Это уже сестринская любовь и уважение. Это же родной человек, ты же не можешь сказать: "Все, ушел отсюда". Я его люблю как папу нашего ребенка. Сойдемся ли мы вместе? Я не знаю. Может, лет через 20 сядем со Збаращуком и договоримся обо всем заново", - поделилась Яна.

Напомним, о разводе Глущенко сообщила в ноябре прошлого года. Она была в браке с Олегом Збаращуком девять лет.

Тогда актриса отмечала, что решение разойтись они приняли вместе и без громких конфликтов.

По ее словам, расставание прошло спокойно и цивилизованно.

Яна также подчеркивала, что в их истории не было драм или скандалов. Наоборот - бывшие супруги смогли сохранить взаимное уважение и благодарность друг другу за прожитые годы.

После разрыва актриса поблагодарила экс-супруга за совместный путь и опыт, который они прошли вместе.

Сам Олег Збаращук тоже тепло высказывался о Яне и отмечал, что вспоминает их брак только с добром.

Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
