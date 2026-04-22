"Моя вторая мама": Козловский показал редкое фото с родной сестрой

Во время выступления музыкант посвятил часть шоу теплым словам в адрес родного человека.

Впоследствии в соцсетях он поделился совместными воспоминаниями и рассказал, какое важное место сестра занимает в его жизни.

По словам Козловского, еще с детства Елена заботилась о нем почти как мама.

С годами их связь только укрепилась: именно ей он доверял самое личное, обращался за поддержкой и просил совета.

Певец признался, что очень ценит ее заботу, любовь и радуется каждой встрече.

"Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно", - растрогал певец.

