RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Моя вторая мама": Козловский показал редкое фото с родной сестрой

11:20 22.04.2026 Ср
2 мин
Певец также растрогал теплыми словами о самом близком человеке
aimg Иванна Пашкевич
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Украинский певец Виталий Козловский впервые за долгое время показал свою сестру Елену, которая пришла поддержать его на концерте и пришла в гримерку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Во время выступления музыкант посвятил часть шоу теплым словам в адрес родного человека.

Впоследствии в соцсетях он поделился совместными воспоминаниями и рассказал, какое важное место сестра занимает в его жизни.

По словам Козловского, еще с детства Елена заботилась о нем почти как мама.

С годами их связь только укрепилась: именно ей он доверял самое личное, обращался за поддержкой и просил совета.

Козловский показался с сестрой (скриншот)

Певец признался, что очень ценит ее заботу, любовь и радуется каждой встрече.

"Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно", - растрогал певец.

Козловский показал сестру (скриншот)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
