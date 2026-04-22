"Моя друга мама": Козловський показав рідкісне фото з рідною сестрою

11:20 22.04.2026 Ср
2 хв
Співак також зворушив теплими словами про найближчу людину
aimg Іванна Пашкевич
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Український співак Віталій Козловський уперше за довгий час показав свою сестру Олену, яка прийшла підтримати його на концерті та завітала до гримерки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Більше цікавого: Козловський зізнався, чи планує вінчатися з коханою

Під час виступу музикант присвятив частину шоу теплим словам на адресу рідної людини.

Згодом у соцмережах він поділився спільними спогадами та розповів, яке важливе місце сестра займає в його житті.

За словами Козловського, ще з дитинства Олена піклувалася про нього майже як мама.

З роками їхній зв’язок лише зміцнів: саме їй він довіряв найособистіше, звертався по підтримку і просив поради.

Козловський показався з сестрою (скріншот)

Співак зізнався, що дуже цінує її турботу, любов і радіє кожній зустрічі.

"Вчора обійняв її і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона закривала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп. Це з нею були перші мої концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найсокровеннішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Люблю сильно", - зворушив співак.

Козловський показав сестру (скріншот)

