Козловский признался, планирует ли венчаться с любимой: "У нас и свадьбы не было"

20:23 08.04.2026 Ср
Артист поделился, кого точно не пригласит на празднование
Козловский признался, планирует ли венчаться с любимой: "У нас и свадьбы не было"

Виталий Козловский женился на менеджере Юлии Бакуменко еще в 2023 году, однако громкое гуляние пара не устраивала. Артист признался, планирует ли венчаться с любимой в будущем и отмечать свадьбу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в комментарии YouTube-проекту "Наодинці з Гламуром".

Что сказал Козловский о венчании с женой

Артист поделился, думал ли о церковной церемонии с женой. По его словам, они с любимой приняли решение не устраивать празднований в нынешних реалиях.

"Понимаете, у нас и свадьбы толком не было, поэтому мы отложили все такие вещи - гуляния и, возможно, венчание, уже на другое время", - признался он.

Хотя сейчас они отложили праздничные ритуалы, еще могут вернутся к этому вопросу.

"Когда уже будут совсем другие условия проживания в Киеве. Но это вовсе не пример для кого-то. Это наш выбор", - поделился артист.

Козловский также признался, мечтает ли устроить пышную свадьбу и пригласить друзей из украинского шоу-бизнеса.

"Людей из шоу-бизнеса точно нет. Мне хватает "гуляний". Поверьте мне, они у меня практически каждый день", - рассказал он.

Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Что известно об отношениях артиста с женой

Напомним, пара долгое время скрывала свою любовь. Они поженились тайно еще в декабре 2023-го, а сообщили об этом только в следующем году.

В апреле 2024-го стало известно, что у пары родился сын. Мальчика назвали Оскаром.

Козловский не скрывал, что отцовство кардинально изменило его жизнь. Он старается быть хорошим примером для сына.

Он также признался, что в отношениях с женой, которая много лет является его менеджером, царит гармония и поддержка. Популярность не мешает их любви и не становится причиной для ревности.

Ранее Виталий заговорил о пополнении в семье. Он не против стать папой во второй раз и мечтает о дочери.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
