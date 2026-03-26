ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кондратюк поставил точку в истории с Козловским: простил или нет?

21:22 26.03.2026 Чт
3 мин
Продюсер честно признался, как относится к бывшему подопечному после его извинений
aimg Сюзанна Аль Мариди
Игорь Кондратюк и Виталий Козловский (коллаж: РБК-Украина)

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал многолетний конфликт с бывшим подопечным Виталием Козловским. Он честно признался, как относится к артисту после его извинений и уплаты долга.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью продюсера Маричке Падалко.

Простил ли Кондратюк Козловского Кондратюка

Продюсер четко дал понять, что больше не хочет говорить о певце, с которым много лет судился.

"Это абсолютно в юридической плоскости история, которая стоит фразы с моей стороны, что жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей. Но это абсолютно юридическая плоскость, которую он закрыл и все, и я о нем забыл", - отметил он.

Он также прокомментировал, как относится к извинениям Виталия относительно слов о его детях.

"Он много информации обо мне распространял неправильно в начале, потому что он думал, что он правообладатель песен, что он может делать. Не об этом речь", - сказал он.

В то же время продюсер в очередной раз подчеркнул, что ему безразлична судьба бывшего подопечного.

"Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинение или нет? Ну, мне безразлично существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на неблагодарных людей", - добавил он.


Что говорил Козловский о детях Кондратюка

Когда-то он заявил, что если бы его сыновья служили, то он, возможно, мог бы лучше понять его. В тот период из военной зарплаты певца выделяли часть для уплаты задолженности перед продюсером.

Впоследствии в разговоре с Падалко он принес извинения за эти слова, ведь узнал, что старший сын Кондратюка Сергей присоединился к ВСУ как доброволец.

"Я этого не знал. Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. И я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", - сказал тогда он.

Козловский о Кондратюке (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Детали конфликта

Козловский разорвал сотрудничество с продюсером в 2012 году. По условиям договора, все права на его песни оставались за Кондратюком.

Впрочем, артист продолжил исполнять некоторые хиты, что привело к судебным тяжбам из-за нарушения авторских прав.

Виталий проигрывал суды и длительное время не мог полностью закрыть долг. В 2023 году продюсер заявлял, что сумма составляет где-то 1,5 миллиона гривен.

Часть этих средств автоматически снимали с зарплаты Козловского во время службы в ВСУ.

Окончательно история завершилась 6 мая 2025 года. Тогда Кондратюк сообщил, что все долги погашены, а права на песни вернулись к певцу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Виталий Козловский Новости шоу-бизнеса Игорь Кондратюк Звезды шоу-бизнеса
