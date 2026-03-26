Кондратюк поставил точку в истории с Козловским: простил или нет?

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал многолетний конфликт с бывшим подопечным Виталием Козловским. Он честно признался, как относится к артисту после его извинений и уплаты долга.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью продюсера Маричке Падалко.

Простил ли Кондратюк Козловского Кондратюка

Продюсер четко дал понять, что больше не хочет говорить о певце, с которым много лет судился.

"Это абсолютно в юридической плоскости история, которая стоит фразы с моей стороны, что жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей. Но это абсолютно юридическая плоскость, которую он закрыл и все, и я о нем забыл", - отметил он.

Он также прокомментировал, как относится к извинениям Виталия относительно слов о его детях.

"Он много информации обо мне распространял неправильно в начале, потому что он думал, что он правообладатель песен, что он может делать. Не об этом речь", - сказал он.

В то же время продюсер в очередной раз подчеркнул, что ему безразлична судьба бывшего подопечного.

"Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинение или нет? Ну, мне безразлично существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на неблагодарных людей", - добавил он.



Что говорил Козловский о детях Кондратюка

Когда-то он заявил, что если бы его сыновья служили, то он, возможно, мог бы лучше понять его. В тот период из военной зарплаты певца выделяли часть для уплаты задолженности перед продюсером.

Впоследствии в разговоре с Падалко он принес извинения за эти слова, ведь узнал, что старший сын Кондратюка Сергей присоединился к ВСУ как доброволец.

"Я этого не знал. Я знаю, что такое родительское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка. Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. И я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья, все дочери нашей страны вернулись", - сказал тогда он.

Детали конфликта

Козловский разорвал сотрудничество с продюсером в 2012 году. По условиям договора, все права на его песни оставались за Кондратюком.

Впрочем, артист продолжил исполнять некоторые хиты, что привело к судебным тяжбам из-за нарушения авторских прав.

Виталий проигрывал суды и длительное время не мог полностью закрыть долг. В 2023 году продюсер заявлял, что сумма составляет где-то 1,5 миллиона гривен.

Часть этих средств автоматически снимали с зарплаты Козловского во время службы в ВСУ.

Окончательно история завершилась 6 мая 2025 года. Тогда Кондратюк сообщил, что все долги погашены, а права на песни вернулись к певцу.