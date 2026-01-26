ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Нет смысла": украинский продюсер прямо ответил, почему не возвращается из-за границы

Понедельник 26 января 2026 09:11
UA EN RU
"Нет смысла": украинский продюсер прямо ответил, почему не возвращается из-за границы Роман Черенов (фото: instagram.com/morphom)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер и сонграйтер Роман Черенов (Morphom), который 24 февраля 2022 года уехал из Украины, рассказал, хочет ли он вернуться домой. Оказалось, об этом он старается не думать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Роман рассказал в интервью OBOZ.UA.

Почему продюсер не возвращается из-за границы

По словам Черенова, этот вопрос "интересный". Но он старается о нем не задумываться.

"Потому что тогда приходится придумывать аргументы и оправдывать себя. Есть ситуации, на которые я не могу влиять, поэтому нет смысла наращивать стресс. Сейчас мой приоритет - это семья. Я сосредотачиваюсь на том, за что несу ответственность, поэтому избегаю лишних "ковыряний" в себе относительно возвращения или невозвращения", - прямо сказал Роман.

По словам музыкального продюсера, он стремится быть полезным для Украины. И сейчас, заверил Черенов, вся его концертная и творческая деятельность это благотворительность. Он вспомнил сбор, в котором коллаборация артистов с его участием собрала примерно 17 миллионов гривен.

"Я, честно говоря, туплю, что не подсчитываю, сколько это приносит средств, но с начала полномасштабной войны мы не дали ни одного коммерческого концерта. Абсолютно все собранные деньги направляем на помощь Вооруженным силам Украины", - заверил продюсер.

"У моей жены также есть весомое достижение - местный музей организовал выставку, на которой отдельно выделили пространство для ее картин. Средства от их продажи направляются на поддержку ВСУ", - добавил он.

Кто такой Роман Черенов

Morphom - украинский музыкант и саундпродюсер, родом из Ковеля. С 16 лет выступал на местных сценах, позже работал диджеем и кино-композитором в Киеве.

Широкую известность Черенов получил после создания в 2014 году проекта Morphom, с которым начал активно работать на телевидении и в коллаборациях. Он сотрудничал с Джамалой, The Maneken, Pur:Pur, PANIVALKOVA, Ріапобой и рядом других артистов. Отдельную роль в его карьере сыграло сотрудничество с Jerry Heil: в 2019 году Черенов стал саундпродюсером ее альбома "Я Яна" и хита "Охрана Отмена".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света