Опять "двадцать": Михайлюк повторил личный рекорд уже на старте сезона НБА (видео)

Среда 12 ноября 2025 10:16
Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Святослав Михайлюк провел еще один яркий матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда - "Юта Джаз" - одержала уверенную победу над "Индианой Пейсерз", а украинец внес весомый вклад в результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Как сыграл Михайлюк

"Юта" победила в сверхрезультативном противостоянии - 152:128.

Михайлюк начал игру в стартовой пятерке и провел на площадке 27 минут. За это время он набрал 20 очков, сделал 4 подбора, 4 ассиста и 1 блок-шот. Украинец продемонстрировал высокую эффективность в атаке - 8 из 10 реализованных бросков с игры, в том числе - 3 из 5 дальних попыток (60% попаданий).

По результативности Михайлюк стал третьим в составе команды, уступив лишь Лаури Маркканену (35 очков) и Эйсу Бейли (20).

Повторение карьерного достижения

Это уже второй матч Михайлюка в сезоне, в котором он набрал 20 и более очков. На прошлой неделе он установил личный рекорд в НБА, набрав в противостоянии с "Детройтом" (103:114) 28 пунктов.

Таким образом, он повторил свой личный рекорд - два матча с 20+ очками за сезон. Ранее такого результата Михайлюк достигал трижды в карьере: в сезонах - 2019/20, 2020/21 и 2022/23.

Но нынешний чемпионат только стартовал и у "Юты" будет еще минимум 71 матч, чтобы Михайлюк мог улучшить этот результат.

Что дальше

Команда украинца занимает 10-е место в Западной конференции НБА, имея 4 победы в 11-ти матчах.

Следующий поединок "Юта Джаз" сыграет против "Атланты Хокс" в ночь на пятницу, 14 ноября (начало - в 4:00 по Киеву).

Ранее мы рассказали, как Алексей Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

