Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА: детали скандала
Международная федерация баскетбола (ФИБА) наложила трансферный бан на украинского атакующего защитника "Бостон Селтикс" Максима Шульгу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
За что наказали Шульгу
Причиной санкций против украинца стала задолженность Шульги перед итальянским агентством Sigma Srl, которое является сертифицированным международной федерацией. Общая сумма, которую должен уплатить баскетболист, превышает 200 тысяч долларов.
В 2022 году Шульга подписал соглашение с агентством для представления его интересов и заключения новых контрактов.
В мае 2024 года, после четырех сезонов в "Виржинии Рэмс", Шульга выразил желание сменить команду. Sigma Srl организовала ему переход в другой студенческий коллектив - "Вилланова Уайлдкетс". Этот контракт должен был принести украинцу около 900 тысяч долларов, из которых осуществлялись отчисления в пользу агентов.
Однако баскетболист не сыграл за "Вилланову" ни одного матча - уже через несколько недель он вернулся в "Вирджинию" и прекратил рассчитываться с агентством.
После этого итальянская компания подала иск в Баскетбольный арбитражный трибунал, который встал на сторону агентства.
Теперь, согласно решению суда, кроме основного долга в 180 тысяч долларов, на сумму начисляется пеня в размере 5% годовых.
Дополнительно Шульга обязан компенсировать Sigma Srl 9 тысяч евро арбитражных расходов и 11 500 евро других расходов, связанных с делом.
Что означает трансферный бан
До момента полной выплаты долга ФИБА запретила баскетболисту подписывать контракты с любыми командами, действующими под эгидой федерации.
Отметим, что трансферный бан распространяется только на клубы, входящие в структуру ФИБА. Поскольку Шульга имеет действующий контракт с "Бостон Селтикс" и выступает в НБА, санкции пока не влияют на его карьеру в США.
Однако любой возможный переход в европейские или международные клубы станет невозможным, пока баскетболист не урегулирует финансовые обязательства.
Шульга в "Бостоне": что известно
Напомним, что Шульга был выбран на драфте НБА-2025 под 57-м общим номером во втором раунде клубом "Орландо Мэджик", который обменял его в "Бостон".
Перед началом сезона-2025/26 Шульга подписал с "Селтикс" двусторонний контракт, позволяющий совмещать выступления на уровне G-лиги (ранее - Лиги развития) с ограниченными выступлениями за первую команду в НБА.
