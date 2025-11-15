Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА: детали скандала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

За что наказали Шульгу

Причиной санкций против украинца стала задолженность Шульги перед итальянским агентством Sigma Srl, которое является сертифицированным международной федерацией. Общая сумма, которую должен уплатить баскетболист, превышает 200 тысяч долларов.

В 2022 году Шульга подписал соглашение с агентством для представления его интересов и заключения новых контрактов.

В мае 2024 года, после четырех сезонов в "Виржинии Рэмс", Шульга выразил желание сменить команду. Sigma Srl организовала ему переход в другой студенческий коллектив - "Вилланова Уайлдкетс". Этот контракт должен был принести украинцу около 900 тысяч долларов, из которых осуществлялись отчисления в пользу агентов.

Однако баскетболист не сыграл за "Вилланову" ни одного матча - уже через несколько недель он вернулся в "Вирджинию" и прекратил рассчитываться с агентством.

После этого итальянская компания подала иск в Баскетбольный арбитражный трибунал, который встал на сторону агентства.

Теперь, согласно решению суда, кроме основного долга в 180 тысяч долларов, на сумму начисляется пеня в размере 5% годовых.

Дополнительно Шульга обязан компенсировать Sigma Srl 9 тысяч евро арбитражных расходов и 11 500 евро других расходов, связанных с делом.

Что означает трансферный бан

До момента полной выплаты долга ФИБА запретила баскетболисту подписывать контракты с любыми командами, действующими под эгидой федерации.

Отметим, что трансферный бан распространяется только на клубы, входящие в структуру ФИБА. Поскольку Шульга имеет действующий контракт с "Бостон Селтикс" и выступает в НБА, санкции пока не влияют на его карьеру в США.

Однако любой возможный переход в европейские или международные клубы станет невозможным, пока баскетболист не урегулирует финансовые обязательства.

Шульга в "Бостоне": что известно

Напомним, что Шульга был выбран на драфте НБА-2025 под 57-м общим номером во втором раунде клубом "Орландо Мэджик", который обменял его в "Бостон".

Перед началом сезона-2025/26 Шульга подписал с "Селтикс" двусторонний контракт, позволяющий совмещать выступления на уровне G-лиги (ранее - Лиги развития) с ограниченными выступлениями за первую команду в НБА.