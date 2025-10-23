ua en ru
Михайлюк дебютировал за новую команду НБА и сразу в старте: все детали первого матча за "Юту"

Четверг 23 октября 2025 10:17
UA EN RU
Михайлюк дебютировал за новую команду НБА и сразу в старте: все детали первого матча за "Юту" Святослав Михайлюк (фото: instagram.com/sviat_10)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк начал сезон 2025/26 в составе "Юты Джаз", сыграв в стартовом матче регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Клипперс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Михайлюк остался в составе "Юты" на новый сезон

В августе 2024 года Михайлюк подписал с "Ютой" четырехлетний контракт, из которых гарантированным был только первый сезон. Клуб решил сохранить украинца в составе еще как минимум на год - он будет выступать за "Джаз" в кампании 2025/26.

Перед началом регулярного чемпионата команда Михайлюка провела серию предсезонных матчей против "Хьюстона", "Сан-Антонио" и "Далласа", но все три поединка завершились поражениями.

Прервать неудачную серию "Юта" сумела в игре с "Портлендом", где победила 132:129. В том матче Михайлюк набрал 15 очков - свой лучший показатель в межсезонье.

Успешный старт в регулярном чемпионате

Первый официальный матч нового сезона стал для "Юты" удачным - команда уверенно обыграла "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 129:108.

Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 24 минуты и отметился девятью очками. Украинец реализовал три из четырех трехочковых попыток, сделал один подбор и три перехвата, став одним из самых заметных игроков команды.

Восьмой сезон в НБА

Для Михайлюка нынешний год стал уже восьмым в НБА. Дебютировал он в сезоне 2018/19 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", где провел 39 матчей.

Следующую игру "Юта Джаз" проведет в субботу, 25 октября, против "Сакраменто Кингз".

Ранее рассказали о деталях контракта Максима Шульги с "Бостон Селтикс" в НБА.

Также читайте, как "Лейкерс" продали за рекордные 10 миллиардов, что стало самой дорогой сделкой в истории спорта.

