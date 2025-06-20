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"Лейкерс" продали за рекордные 10 миллиардов: это самая дорогая сделка в истории спорта!

США, Пятница 20 июня 2025 22:05
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"Лейкерс" продали за рекордные 10 миллиардов: это самая дорогая сделка в истории спорта! "Лейкерс" продали за рекордные деньги (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

"Лос-Анджелес Лейкерс" сменили владельца впервые за более чем 40 лет. Продажа легендарного клуба НБА стала самой дорогой в истории профессионального спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сделка, которая изменила историю спорта

Семья Басс, которая руководила "Лейкерс" с 1979 года, передала контроль над командой Марку Уолтеру - генеральному директору глобальной инвесткомпании TWG Global.

После подписания документов он получит полный контроль над клубом, а общая стоимость сделки составила рекордные 10 млрд долларов.

Для сравнения, в марте 2025 года баскетбольная команда "Бостон Селтикс" была продана за 6,1 млрд долларов. До этого же рекорд удерживал клуб НФЛ "Вашингтон Командерс", который в 2023 году сменил владельца за 6,05 млрд долларов.

Кто такой Марк Уолтер?

Марк Уолтер - американский миллиардер, который уже хорошо известен в спортивных кругах Лос-Анджелеса. Он является основным инвестором в бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс" и женскую баскетбольную команду "Лос-Анджелес Спаркс".

Его имя также связано с футбольным клубом "Челси" - одним из самых известных клубов Европы, за который в свое время выступал Андрей Шевченко, а сейчас - Михаил Мудрик (который, правда, пока не играет из-за допингового скандала). Контрольным пакетом клуба он владеет вместе с Тоддом Боэли.

Кроме того, он инвестирует в команду Формулы-1 Cadillac F1 Team, которая должна дебютировать в сезоне 2026 года.

Интересно, что Уолтер еще в 2021 году стал миноритарным совладельцем "Лейкерс", приобретя 20% акций. Теперь он переходит к роли главного акционера.

Что будет с семьей Басс?

Несмотря на смену владельца, Джинни Басс, дочь легендарного Джерри Басса, останется на посту "губернатора" клуба. Именно она возглавляла "Лейкерс" после смерти отца в 2013 году.

Согласно сообщению американской прессы, она намерена и в дальнейшем руководить клубом в новой структуре собственности.

Семья Басс контролировала "Лейкерс" 45 лет. В свое время Джерри Басс приобрел команду за 67,5 млн долларов. Соглашение тогда включало также хоккейный клуб "Лос-Анджелес Кингс" и арену Kia Forum в "Городе ангелов"

Именно под руководством семьи Басс "Лейкерс" стали самой успешной франшизой в истории НБА: команда 17 раз выходила в финал лиги и 11 раз получала чемпионский титул.

Что дальше?

Сейчас соглашение находится на финальной стадии оформления. Официальное подтверждение со стороны НБА ожидается в ближайшие дни.

После этого "Лейкерс" официально станут самой дорогой командой в мире.

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