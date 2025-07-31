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Украинец Шульга подписал контракт с "Бостон Селтикс": сколько заработает за первый сезон в НБА

Бостон, Четверг 31 июля 2025 11:14
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Украинец Шульга подписал контракт с "Бостон Селтикс": сколько заработает за первый сезон в НБА Фото: Максим Шульга (nba.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Максим Шульга заключил двусторонний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Детали сделки

Это означает, что 23-летний дебютант лиги в сезоне-2025/26 может провести до 50 матчей в регулярном чемпионате НБА и гарантированно заработает 636 435 долларов.

Напомним, Шульга был выбран "Бостоном" под 57-м общим номером на нынешнем драфте НБА. Он принял участие во всех пяти матчах "Селтикс" в Летней лиге-2025. Его показатели: 5 очков, 1,6 подбора, 3,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,6 потери мяча в среднем за игру. Статистика реализации пока не лучшая: лишь 24,1% с игры, 21,4% трехочковых и 72,7% штрафных бросков.

Как игрок с двусторонним контрактом, Шульга, вероятно, большую часть времени будет проводить в G-лиге в составе "Мейн Селтикс" - фарм-команды "Бостона". Там он будет играть рядом с другими молодыми игроками "кельтов".

Кто такой Максим Шульга

23-летний уроженец Киева переехал за океан в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в студенческой лиге NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

В последнем своем сезоне на этом уровне был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10.

На драфте НБА-2025 "Бостон Селтикс" выбрал его под 57-м номером.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022.

Ранее рассказали о том, как сын Андрея Шевченко начинает профессиональную карьеру в футболе.

Также сообщили, что четверо игроков НБА попали в состав национальной сборной на преквалификацию ЧМ.

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