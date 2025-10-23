ua en ru
Михайлюк дебютував за нову команду НБА і одразу у старті: всі деталі першого матчу за "Юту"

Четвер 23 жовтня 2025 10:17
UA EN RU
Михайлюк дебютував за нову команду НБА і одразу у старті: всі деталі першого матчу за "Юту" Святослав Михайлюк (фото: instagram.com/sviat_10)
Автор: Катерина Урсатій

Український баскетболіст Святослав Михайлюк розпочав сезон 2025/26 у складі "Юти Джаз", зігравши у стартовому матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Лос-Анджелес Кліпперс".

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результат матчу.

Михайлюк залишився у складі "Юти" на новий сезон

У серпні 2024 року Михайлюк підписав із "Ютою" чотирирічний контракт, з яких гарантованим був лише перший сезон. Клуб вирішив зберегти українця у складі ще щонайменше на рік - він виступатиме за "Джаз" у кампанії 2025/26.

Перед початком регулярного чемпіонату команда Михайлюка провела серію передсезонних матчів проти "Г’юстона", "Сан-Антоніо" та "Далласа", але всі три поєдинки завершилися поразками.

Перервати невдалу серію "Юта" зуміла у грі з "Портлендом", де перемогла 132:129. У тому матчі Михайлюк набрав 15 очок - свій найкращий показник у міжсезонні.

Успішний старт у регулярному чемпіонаті

Перший офіційний матч нового сезону став для "Юти" вдалим - команда впевнено обіграла "Лос-Анджелес Кліпперс" з рахунком 129:108.

Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці, провів на паркеті 24 хвилини та відзначився дев’ятьма очками. Українець реалізував три з чотирьох триочкових спроб, зробив одне підбирання та три перехоплення, ставши одним із найпомітніших гравців команди.

Восьмий сезон у НБА

Для Михайлюка нинішній рік став уже восьмим у НБА. Дебютував він у сезоні 2018/19 у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", де провів 39 матчів.

Наступну гру "Юта Джаз" проведе у суботу, 25 жовтня, проти "Сакраменто Кінгз".

Раніше розповіли про деталі контракту Максима Шульги з "Бостон Селтікс" у НБА.

Також читайте, як "Лейкерс" продали за рекордні 10 мільярдів, що стало найдорожчою угодою в історії спорту.

