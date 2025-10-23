Михайлюк дебютував за нову команду НБА і одразу у старті: всі деталі першого матчу за "Юту"
Український баскетболіст Святослав Михайлюк розпочав сезон 2025/26 у складі "Юти Джаз", зігравши у стартовому матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Лос-Анджелес Кліпперс".
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результат матчу.
Михайлюк залишився у складі "Юти" на новий сезон
У серпні 2024 року Михайлюк підписав із "Ютою" чотирирічний контракт, з яких гарантованим був лише перший сезон. Клуб вирішив зберегти українця у складі ще щонайменше на рік - він виступатиме за "Джаз" у кампанії 2025/26.
Перед початком регулярного чемпіонату команда Михайлюка провела серію передсезонних матчів проти "Г’юстона", "Сан-Антоніо" та "Далласа", але всі три поєдинки завершилися поразками.
Перервати невдалу серію "Юта" зуміла у грі з "Портлендом", де перемогла 132:129. У тому матчі Михайлюк набрав 15 очок - свій найкращий показник у міжсезонні.
Успішний старт у регулярному чемпіонаті
Перший офіційний матч нового сезону став для "Юти" вдалим - команда впевнено обіграла "Лос-Анджелес Кліпперс" з рахунком 129:108.
Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці, провів на паркеті 24 хвилини та відзначився дев’ятьма очками. Українець реалізував три з чотирьох триочкових спроб, зробив одне підбирання та три перехоплення, ставши одним із найпомітніших гравців команди.
svi threes? yes pls pic.twitter.com/CTZCaIXNEH— Utah Jazz (@utahjazz) October 23, 2025
Восьмий сезон у НБА
Для Михайлюка нинішній рік став уже восьмим у НБА. Дебютував він у сезоні 2018/19 у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", де провів 39 матчів.
Наступну гру "Юта Джаз" проведе у суботу, 25 жовтня, проти "Сакраменто Кінгз".
