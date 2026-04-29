"Мы не враги". Мишина заговорила об Эллерте и втором ребенке

23:58 29.04.2026 Ср
Актриса раскрыла, уйдет ли в декрет, если станет мамой во второй раз
aimg Сюзанна Аль Мариди
Украинская актриса Ксения Мишина впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она призналась, что мечтает стать мамой во второй раз, а также прокомментировала отношения с бывшим возлюбленным Александром Эллертом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актрисы YouTube-прокета "Наодинці з гламуром".

Что сказала Мишина о личной жизни

Актриса, воспитывающая сына-подростка, ответила, решится ли временно оставить карьеру в случае появления второго ребенка.

"Да, конечно, без проблем. Я очень хочу второго ребенка. Конечно, мы выберем момент нашей жизни", - поделилась она.

Ксения не стала раскрывать, чувствует ли она себя сейчас влюбленной, но дала понять, что ходит на свидания и открыта к чувствам.

"Я не разговариваю на личные темы, но когда выйду замуж, обязательно скажу. Конечно, хожу на свидания. Я открыта к этому, но пока не открываю подробностей", - рассказала она.

Актриса объяснила, что стремится держать личную жизнь подальше от внимания публики, ведь уже имела такой опыт в прошлом.

"Когда-то приняла решение, что это будет моя история, к которой никто не будет иметь отношения или влияния. У меня уже был опыт построения отношений в публичном поле. А сейчас это останется только для меня", - с улыбкой сказала она.

"Мы не враги". Мишина заговорила об Эллерте и втором ребенке

Поддерживает ли связь с Эллертом

Ответила Ксения и на вопрос о бывшем возлюбленном, которого выбрала во время участия в шоу "Холостячка". Пара публично разорвала отношения летом 2021 года, но потом периодически возобновляла связь.

По словам актрисы, вражды между ними нет. Иногда они контактировали.

"Мы общались, да. Это просо так. Я не скажу, что мы друзья, но были моменты, когда могли спросить, как дела. Мы с ним не враги", - поделилась она.


Где сейчас Еллерт

Напомним, летом 2022-го Алекасандр покинул Украину. Он эмигрировал в США, где продолжил развивать карьеру юмориста.

Ранее его критиковали за выезд во время полномасштабной войны. Впрочем, он заявлял, что уехал "по всем нормам законодательства во время военного положения" и даже дважды возвращался в Украину - в июле и декабре того же года.

