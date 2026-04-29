"Мы не враги". Мишина заговорила об Эллерте и втором ребенке

Украинская актриса Ксения Мишина впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Она призналась, что мечтает стать мамой во второй раз, а также прокомментировала отношения с бывшим возлюбленным Александром Эллертом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актрисы YouTube-прокета "Наодинці з гламуром".

Что сказала Мишина о личной жизни

Актриса, воспитывающая сына-подростка, ответила, решится ли временно оставить карьеру в случае появления второго ребенка.

"Да, конечно, без проблем. Я очень хочу второго ребенка. Конечно, мы выберем момент нашей жизни", - поделилась она.

Ксения не стала раскрывать, чувствует ли она себя сейчас влюбленной, но дала понять, что ходит на свидания и открыта к чувствам.

"Я не разговариваю на личные темы, но когда выйду замуж, обязательно скажу. Конечно, хожу на свидания. Я открыта к этому, но пока не открываю подробностей", - рассказала она.

Актриса объяснила, что стремится держать личную жизнь подальше от внимания публики, ведь уже имела такой опыт в прошлом.

"Когда-то приняла решение, что это будет моя история, к которой никто не будет иметь отношения или влияния. У меня уже был опыт построения отношений в публичном поле. А сейчас это останется только для меня", - с улыбкой сказала она.

Поддерживает ли связь с Эллертом

Ответила Ксения и на вопрос о бывшем возлюбленном, которого выбрала во время участия в шоу "Холостячка". Пара публично разорвала отношения летом 2021 года, но потом периодически возобновляла связь.

По словам актрисы, вражды между ними нет. Иногда они контактировали.

"Мы общались, да. Это просо так. Я не скажу, что мы друзья, но были моменты, когда могли спросить, как дела. Мы с ним не враги", - поделилась она.



Где сейчас Еллерт

Напомним, летом 2022-го Алекасандр покинул Украину. Он эмигрировал в США, где продолжил развивать карьеру юмориста.

Ранее его критиковали за выезд во время полномасштабной войны. Впрочем, он заявлял, что уехал "по всем нормам законодательства во время военного положения" и даже дважды возвращался в Украину - в июле и декабре того же года.