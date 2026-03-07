"Он стоит каждого цента": совладелец "Интер Майями" рассекретил космическую зарплату Месси
Совладелец американского "Интер Майами" Хорхе Мас впервые официально озвучил сумму, которую клуб тратит на содержание восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бизнесмена Bloomberg.
Капитал вместо обычной зарплаты
38-летний аргентинец в прошлом году пролонгировал соглашение с "цаплями" еще на три сезона, что позволит ему выступать в США до 40-летнего возраста. Как выяснилось, годовые расходы клуба на Месси составляют от 70 до 80 миллионов долларов.
Эта сумма включает не только прямые выплаты, но и так называемые "equity rights" - право на долю в капитале клуба после завершения карьеры. По словам Маса, такие инвестиции вполне оправданы.
"Я плачу Лео эти деньги - и он стоит каждого цента. Учитывая все, что он принес клубу и лиге, это справедливая цена", - отметил бизнесмен.
Новая финансовая стратегия
Для финансирования контракта Месси и его звездных партнеров - Луиса Суареса и Родриго Де Пауля - руководство отказалось от классической модели доходов. Если для большинства топ-клубов мира критически важны деньги от медиаправ, то для "Интер Майами" они составляют лишь 2% выручки.
Зато 55% доходов приносят коммерческие сделки и мировые бренды. Благодаря "эффекту Месси" рыночная стоимость клуба только за 2025 год выросла на 22%, достигнув отметки в 1,45 млрд долларов.
Успешная бизнес-модель подкрепляется и спортивными результатами. В прошлом сезоне "Интер Майами" впервые в истории завоевал Кубок МЛС. По этому случаю в четверг, 5 марта, команда посетила Белый дом. Во время приема Лионель Месси и Хорхе Мас вручили именную игровую футболку президенту США Дональду Трампу.
Лионель Месси и Хорхе Мас вручили Дональду Трампу именную футболку "Интер Майями" (фото: x.com/InterMiamiCF)
