"Мне жаль, что он уехал": тренер "Ромы" не хотел отпускать Довбыка в сборную Украины

Гасперини жалеет, что Довбик покинул "Рому" ради сборной

Итальянский специалист признался, что не хотел бы отпускать нападающего в сборную, поскольку тот только начинает набирать форму после сложного старта сезона.

"Мне жаль, что Довбик поехал в сборную. Я вижу, что он растет, физически прогрессирует, и это очень важно, ведь он силовой игрок по своим характеристикам. Чтобы быть результативным, ему нужно быть в отличной форме", - отметил Гасперини.

"Я хотел бы довести его до этого уровня, чтобы он мог реализовать свой потенциал. Мы над этим работаем", - добавил итвлиец.

Тренер также рассказал, что украинцу нужно почувствовать поддержку партнеров и уверенность в собственных силах.

"Во Флоренции он сыграл хорошо. Ему следует почувствовать, что команда с ним, что он часть этого коллектива", - добавил наставник "волков".

Как выступает Довбык в "Роме"

В текущем сезоне Серии А Артем Довбык провел семь поединков, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

Римский клуб после шести туров идет на втором месте с 15 очками, уступая "Наполи" лишь по дополнительным показателям.

Следующие матчи сборной Украины

Довбык вошел в заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026. Первый поединок команда Сергея Реброва проведет 10 октября в Рейкьявике против сборной Исландии, а через несколько дней сыграет номинально домашний матч с Азербайджаном в Кракове.