Мела Гибсона застали за поцелуями с младшей на 26 лет моделью: что известно о новом романе

Как сообщают западные медиа, пара провела романтический вечер в столице Италии.

Сначала Гибсон и Сальвуччи поужинали в престижном римском ресторане морепродуктов Micalusi Real Fish, а затем отправились на прогулку по ночному городу.

Папарацци запечатлели, как актер и модель обнимались, целовались и катались на автомобиле по историческим улицам Рима, не скрывая теплых чувств.

Для вечера Мел Гибсон выбрал довольно casual-образ - джинсы, белую рубашку и спортивную кепку.

Зато Антонелла Сальвуччи появилась в ярком кожаном комбинезоне.

Mel Gibson packs on the PDA with Italian actress Antonella Salvucci and more star snaps Demi Moore battles the wind at Cannes, Heidi Klum steps out with her pup and more snaps...

Что известно об Антонелле Сальвуччи

Антонелла Сальвуччи - итальянская модель и актриса, которая имеет более 100 тысяч подписчиков в Instagram.

В Италии она известна не только благодаря модельной карьере, но и ролям в кино и на телевидении.

К слову, слухи о новом романе появились всего через несколько месяцев после разрыва Гибсона с Розалинд Росс, с которой он был вместе девять лет.

Пара воспитывает общего сына Ларса. В декабре прошлого года они официально подтвердили расставание и заявили, что сохранили хорошие отношения ради ребенка.

Стоит отметить, что у Мела Гибсона всего девять детей от разных отношений.

Впрочем, американский таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к актеру, утверждает, что речь не идет о серьезных отношениях.

По информации издания, поцелуи в Риме были скорее "теплым прощанием", а после завершения дел в Италии Гибсон вернулся в США сам.

Несмотря на это, романтические фото актера быстро разлетелись по сети и в очередной раз привлекли внимание к личной жизни голливудской легенды.