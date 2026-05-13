Мела Гибсона застали за поцелуями с младшей на 26 лет моделью: что известно о новом романе

16:49 13.05.2026 Ср
3 мин
После ужина в роскошном римском ресторане актер провел вечер в компании Антонеллы Сальвуччи
aimg Иванна Пашкевич
Мел Гибсон и Антонелла Сальвуччи (коллаж РБК-Украина)

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон, похоже, снова оказался в центре любовных слухов. 70-летнюю звезду "Храброго сердца" заметили в Риме в компании 44-летней итальянской модели и актрисы Антонеллы Сальвуччи.

Как сообщают западные медиа, пара провела романтический вечер в столице Италии.

Сначала Гибсон и Сальвуччи поужинали в престижном римском ресторане морепродуктов Micalusi Real Fish, а затем отправились на прогулку по ночному городу.

Папарацци запечатлели, как актер и модель обнимались, целовались и катались на автомобиле по историческим улицам Рима, не скрывая теплых чувств.

Для вечера Мел Гибсон выбрал довольно casual-образ - джинсы, белую рубашку и спортивную кепку.

Зато Антонелла Сальвуччи появилась в ярком кожаном комбинезоне.

Что известно об Антонелле Сальвуччи

Антонелла Сальвуччи - итальянская модель и актриса, которая имеет более 100 тысяч подписчиков в Instagram.

В Италии она известна не только благодаря модельной карьере, но и ролям в кино и на телевидении.

Антонелла Сальвуччи (фото: instagram.com/antonellasalvucci)

К слову, слухи о новом романе появились всего через несколько месяцев после разрыва Гибсона с Розалинд Росс, с которой он был вместе девять лет.

Пара воспитывает общего сына Ларса. В декабре прошлого года они официально подтвердили расставание и заявили, что сохранили хорошие отношения ради ребенка.

Стоит отметить, что у Мела Гибсона всего девять детей от разных отношений.

Впрочем, американский таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к актеру, утверждает, что речь не идет о серьезных отношениях.

По информации издания, поцелуи в Риме были скорее "теплым прощанием", а после завершения дел в Италии Гибсон вернулся в США сам.

Несмотря на это, романтические фото актера быстро разлетелись по сети и в очередной раз привлекли внимание к личной жизни голливудской легенды.

