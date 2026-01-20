"Не хочу мириться". Бруклин Бекхэм сделал шокирующее заявление о конфликте с родителями

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм - 26-летний Бруклин - неожиданно вышел на связь и впервые прямо объяснил, почему уже долгое время не поддерживает близких отношений с семьей.

Так, в серии stories Бруклин обвинил родителей в тотальном контроле на протяжении всей жизни и заявил, что они якобы годами создавали для публики "идеальную" картинку, которая не соответствовала реальности.

"Годами я молчал, пытаясь держать это в тайне. Однако мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставив мне другого выбора, кроме как выступить и сказать правду. Я не хочу мириться со своей семьей. Меня больше не контролируют, и я впервые отстаиваю свои права", - написал парень.

Он также подчеркнул, что с детства родители, по его словам, внимательно следили за тем, как их семья выглядела в медиа - от соцсетей до публичных выходов.

Семья Бекхэмов (фото: Getty Images)

"Социальные сети, семейные мероприятия и неискренние отношения стали неотъемлемой частью моей жизни. Недавно я увидел, на что они готовы пойти, чтобы создать фальшивый образ, распространяя ложные истории и поддерживая фасад "крепкой семьи". Но я уверен, что правда всегда всплывает наружу", - заявил старший сын семьи Бекхэмов.

Отдельно Бруклин намекнул, что напряжение только усилилось после того, как он женился на актрисе Николе Пельтц.

По словам Бекхэма, родители неоднократно пытались влиять на их отношения, в том числе и во время подготовки к свадьбе.

"Моя мама вмешалась в наш первый танец с женой, который должен был стать кульминацией вечера. Когда Марк Энтони перед более чем 500 гостями пригласил меня на сцену для танца с Николой, вместо этого она вышла на танцпол со мной. Она совершенно неуместно танцевала со мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко и униженно", - рассказал старший сын экс-футболиста.

Бруклин Бекхэм с возлюбленной (фото: Getty Images)

Он добавил, что именно из-за таких ситуаций они с Николой решили провести вторую церемонию - уже без его родителей.

"Мы захотели повторить наши клятвы, чтобы у нас остались новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые принесут нам радость и счастье, а не тревогу и смущение", - пояснил экс-модель.

Также Бруклин заявил, что Никола регулярно сталкивалась с неуважением со стороны его семьи, несмотря на все их попытки наладить отношения.

"Моя жена постоянно подвергалась неуважительному отношению со стороны моей семьи, как бы мы ни пытались сплотиться. Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого, явно с целью вызвать у нас обоих дискомфорт", - подчеркнул наследник Бекхэмов.

Парень также прокомментировал обвинения в свой адрес из-за пропуска юбилея Дэвида и заявил, что даже во время поездки в Лондон ситуация была напряженной.

Бруклин Бекхэм с родителями (фото: Getty Images)

"Мы поехали в Лондон на день рождения моего отца, и целую неделю нам отказывали, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь организовать время с ним. Он отказывался от всех наших попыток, кроме большой вечеринки со 100 гостями и камерами на каждом шагу. Когда он наконец согласился увидеться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина", - признался Бруклин.

В конце он снова вернулся к теме "показательной идеальной семьи" и заявил, что для родителей, по его мнению, публичный образ важнее реальных семейных отношений.

"Любовь в нашей семье измеряется количеством публикаций в социальных сетях или тем, насколько быстро мы бросаем все дела, чтобы сфотографироваться вместе. Мы годами появлялись на мероприятиях для прессы, чтобы показать "идеальную семью", но когда моя жена попросила маму помочь в спасении собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, она отказала", - возмутился старший сын Бекхэмов.

Бруклин Бекхэм с родителями (фото: Getty Images)

Отдельно он ответил на упреки, будто его контролирует жена, и подчеркнул, что именно родительское давление влияло на его психологическое состояние много лет.

"Утверждение о том, что моя жена контролирует меня, абсолютно неправдиво. Большую часть своей жизни я находился под контролем моих родителей. Я вырос с непреодолимой тревожностью. Впервые в жизни, после того как я отдалился от семьи, эта тревожность исчезла. Каждое утро я просыпаюсь с благодарностью за выбранную мной жизнь и почувствовал спокойствие и облегчение. Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, чего мы хотим, - это мир, уединение и счастье для нас и нашей будущей семьи", - подытожил Бруклин.

Бруклин Бекхэм впервые прокомментировал конфликт с семьей (скриншот)

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в 2022 году.

В последнее время в медиа все чаще появляются сообщения о напряжении в семье Бекхэмов, в частности из-за того, что пара начала пропускать семейные события и почти не контактирует с родственниками.