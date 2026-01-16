ua en ru
Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условия

Пятница 16 января 2026 12:25

Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условия Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Меган Маркл может вернуться в Великобританию впервые за долгое время, но только при условии выполнения ряда требований по комфорту и безопасности, которые уже называют чрезмерными. Речь идет о потенциальном визите жены принца Гарри на Игры Непокоренных 2027 года, которые должны состояться в Бирмингеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RadarOnline.com.

"Четыре этажа Hyatt" и строгие правила для персонала

Инсайдер, слова которого цитирует королевский комментатор Роб Шутер (Substack), заявил, что Меган якобы хочет полной изоляции во время пребывания в отеле.

"Она хочет, чтобы четыре этажа отеля Hyatt полностью закрыли только для нее", - рассказывает источник инсайдеру королевской семьи Робу Шутеру, который пишет на Substack.

По словам источника, речь идет не только о приватности, но и о фактически "закрытом режиме" обслуживания.

"Усиленная охрана снаружи. Персоналу не разрешено смотреть на нее. Она полностью контролирует ситуацию", - добавил инсайдер.

Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условияМеган Маркл (фото: Getty Images)

Маркл якобы требует обращаться к ней с титулом

Отдельно RadarOnline.com пишет, что Меган Маркл якобы настаивает на статусе и официальном титуле во время любой коммуникации - несмотря на то, что шесть лет назад вместе с принцем Гарри она оставила королевские обязанности и переехала в Калифорнию.

"Любой, кто имеет с ней хоть какое-то отношение, должен называть ее "Ее Королевское Высочество Герцогиня Сассекская". Без исключений", - сказал источник.

По информации источника, запросы герцогини выходят далеко за пределы стандартной охраны. В частности, упоминаются водители, отдельный транспорт и полицейское сопровождение.

Среди требований якобы фигурируют "круглосуточные водители, парк роскошных автомобилей и полицейский эскорт из аэропорта в отель".

Кроме того, инсайдеры заявляют, что речь идет об охране на уровне, который обычно имеют высокопоставленные чиновники.

Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условияМеган Маркл (фото: Getty Images)

"Это не просто защита. Она просит крепости. Пуленепробиваемое стекло на Играх, вооруженная охрана везде, куда бы она ни пошла" - утверждал инсайдер.

Также сообщается, что Маркл планирует появляться на мероприятиях исключительно в "публичном режиме" - с подчеркнуто гламурным видом, собственным персоналом и контролем каждой детали.

Среди озвученных запросов - "собственный шеф-повар", а также команда стилистов и помощников.

Отдельно отмечается, что Меган якобы хочет "четырех отдельных комнатах только для своего PR-персонала. Ничего не будет оставлено на волю случая", - сказал источник относительно требований Маркл по VIP-обслуживанию на мероприятии ее мужа.

Почему визит зависит от решения по охране принца Гарри

В материале также отмечают: потенциальный приезд Меган в Британию напрямую связывают с судебными и административными спорами вокруг безопасности принца Гарри.

После того, как Гарри и Меган отошли от ролей в королевской семье, принц потерял автоматический статус охраны, который финансировался налогоплательщиками. Речь идет, в частности, об отмене уровня защиты IPP.

Сейчас, по сообщениям, Гарри получает "индивидуальную" охрану во время поездок в Великобританию при условии, что сообщит о визите за 30 дней.

Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условияМеган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В то же время принц продолжает настаивать на необходимости вооруженной охраны, утверждая, что опасается за свою безопасность.

Несмотря на предыдущие судебные поражения, в СМИ появились предположения, что RAVEC может провести новую оценку рисков для принца в 2026 году - на фоне его интереса к более активному присутствию в Великобритании в преддверии Invictus Games 2027.



