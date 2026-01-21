Триумф "Арсенала" и драма украинцев: определились 11 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам первого игрового дня 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов определился первый участник 1/8 финала и круг команд, гарантировавших себе участие в стыковых матчах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Досрочный выход "Арсенала" и лидеры таблицы

Лондонский "Арсенал" стал первым коллективом, который официально забронировал себе место в 1/8 финала. Это стало возможным после уверенной победы "канониров" над миланским "Интером" со счетом 3:1.

Сейчас только мюнхенская "Бавария" сохраняет теоретические шансы подвинуть подопечных Микеля Артеты с первой строчки, если лондонцы допустят ошибку в игре против "Кайрата".

Кроме "Арсенала", участие в весенней стадии турнира (как минимум в 1/16 финала) обеспечили себе:

"Реал" Мадрид

"Интер"

"Ливерпуль"

"Атлетико" Мадрид

"Спортинг"

"Тоттенхэм"

"Бавария"

"ПСЖ"

"Манчестер Сити"

"Аталанта"

Выступления украинских легионеров: Забарный, Лунин и Яремчук

Для представителей сборной Украины вторник выдался неоднозначным. Ни один из украинцев не попал в стартовый состав своих клубов.

Андрей Лунин наблюдал со скамейки запасных за разгромом "Монако" (6:1), который устроил мадридский "Реал" под руководством нового тренера Альваро Арбелоа. Несмотря на статус дублера, "сливочные" уже гарантировали себе место в плей-офф.

Роман Яремчук также не появился на поле в победном матче "Олимпиакоса" против "Байера" (2:0). Эта сенсационная победа позволила греческому клубу подняться на 22 место, что открывает путь в зону стыковых матчей.

Илья Забарный стал единственным украинцем, который принял участие в матчах дня. Защитник "ПСЖ" вышел на замену на 80-й минуте в игре против "Спортинга", однако парижане не удержали ничью и уступили 1:2. Несмотря на поражение, французский гранд уже имеет билет в следующий раунд.

Главные неожиданности тура

Кроме поражения "ПСЖ", громкой сенсацией стал провал "Манчестер Сити" в Норвегии. "Горожане" уступили "Буде/Глимт" со счетом 1:3, доигрывая матч в меньшинстве после удаления Родри.

В то же время два клуба - "Кайрат" и "Вильярреал" - официально потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках в этом сезоне.

Напомним, что согласно действующему регламенту, топ-8 команд напрямую попадают в 1/8 финала, а клубы, которые займут 9-24 места, будут соревноваться в двухматчевом раунде плей-офф.