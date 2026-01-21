Звездный вратарь стал одноклубником украинцев в "Жироне"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Что известно о трансфере

33-летний немец присоединился к команде на правах аренды до завершения текущего сезона.

В нынешней кампании тер Штеген сыграл за "Барселону" лишь один матч. Большую часть сезона вратарь пропустил из-за травмы, потеряв место в основном составе команды.

В "Барселоне" не рассчитывают на немца во второй половине сезона, зато "Жирона" готова предоставить ему стабильную игровую практику. Это очень важно для голкипера, который хочет попасть в заявку сборной Германии и сыграть на чемпионате мира-2026.

Также сообщается, что "Жирона" возьмет на себя часть зарплаты вратаря, а он сам откажется от бонусов, которые мог бы получить в случае получения "Барселоной" чемпионского титула.

Действующий контракт тер Штегена с каталонским грандом действует до 30 июня 2028 года.

Сыграет ли против "Барселоны"

По информации The Athletic, в договоре аренды предусмотрен пункт, который запрещает тер Штегену выходить на поле в матче против "Барселоны".

"Жирона" теоретически может обойти это ограничение, выплатив каталонцам компенсацию, однако источники считают такой сценарий маловероятным.

Матч между "Жироной" и "Барселоной" запланирован в рамках 24-го тура Ла Лиги. Базовая дата игры - 15 февраля.

Что означает переход для украинцев

Напомним, в составе "Жироны" выступают сразу трое отечественных исполнителей - полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов.

Переход тер Штегена снижает шансы украинского голкипера. Немец наверняка станет первым номером после неуверенных выступлений Пауло Гассаниги в первой части сезона. Крапивцов таким образом станет третьим вратарем команды.

Турнирное положение "Жироны" и следующий матч

После 20-ти туров чемпионата Испании "Жирона" занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда выдала серию из трех побед подряд и покинула зону вылета.

В следующий понедельник, 26 января, подопечные Мичела будут принимать "Хетафе", надеясь на неудачи конкурентов, которые могут позволить им завершить 21-й тур чемпионата уже на восьмой строчке.

Кто такой Марк-Андре тер Штеген

33-летний немецкий вратарь. Воспитанник "Боруссии" Менхенгладбах, за основную команду которой дебютировал в Бундеслиге в 2011 году.

В 2014-м перешел в "Барселону", где стал одним из ключевых игроков и провел более 400 матчей. Вместе с каталонским клубом выиграл Лигу чемпионов, шесть титулов Ла Лиги и ряд национальных и международных трофеев.

В сезоне-2022/23 получил трофей Саморы как вратарь с наименьшим количеством пропущенных мячей в чемпионате Испании. Перед сезоном 2024/25 стал капитаном "Барселоны".

За сборную Германии дебютировал в 2012 году, а после завершения карьеры Мануэля Нойера в 2024-м стал основным голкипером национальной команды.