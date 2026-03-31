ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Тотальный разгром: Стародубцева уничтожила экс-первую ракетку на турнире в Чарльстоне

20:34 31.03.2026 Вт
2 мин
Пятая ракетка Украины не оставила шансов сопернице из топ-70 мирового рейтинга
aimg Андрей Костенко
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Юлия Стародубцева - пятая в отечественном рейтинге и 89-я в мире - победно стартовала на турнире серии WTA 500 в американском Чарльстоне. В игре первого круга основной сетки украинка устроила настоящий мастер-класс для экс-первой ракетки в парном разряде Чжан Шуай из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA 500. Чарльстон. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Чжан Шуай (Китай) - 6:3, 6:0

Триумф за 53 минуты

Стародубцева (WTA 89) подходила к матчу в статусе андердога против опытной Чжан Шуай (WTA 62), однако на корте царила лишь одна спортсменка. Первый сет Юлия забрала со счетом 6:3, а во второй партии вообще оформила сопернице "баранку" - 6:0.

Матч длился менее часа. За это время украинка продемонстрировала железную выдержку: оформила три эйса и не отдала ни одной собственной подачи. Такой перформанс позволил Юлии пробиться в 1/16 финала в своем дебютном выступлении на этом турнире.

Что дальше

Во втором круге Стародубцеву ждет сложнейшее испытание. В среду, 1 апреля, она встретится со второй сеяной турнира - "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой (WTA 13). Теннисистки ранее никогда не пересекались на корте.

Кроме Стародубцевой, борьбу в Чарльстоне продолжает Даяна Ястремская, которой во втором круге предстоит матч против швейцарки Белинды Бенчич. Также свой путь начнет Александра Олейникова в поединке против Полины Кудерметовой, представляющей Узбекистан.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис
Новости
Аналитика
