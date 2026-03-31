Тотальный разгром: Стародубцева уничтожила экс-первую ракетку на турнире в Чарльстоне

Юлия Стародубцева - пятая в отечественном рейтинге и 89-я в мире - победно стартовала на турнире серии WTA 500 в американском Чарльстоне. В игре первого круга основной сетки украинка устроила настоящий мастер-класс для экс-первой ракетки в парном разряде Чжан Шуай из Китая.

WTA 500. Чарльстон. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Чжан Шуай (Китай) - 6:3, 6:0

Триумф за 53 минуты

Стародубцева (WTA 89) подходила к матчу в статусе андердога против опытной Чжан Шуай (WTA 62), однако на корте царила лишь одна спортсменка. Первый сет Юлия забрала со счетом 6:3, а во второй партии вообще оформила сопернице "баранку" - 6:0.

Матч длился менее часа. За это время украинка продемонстрировала железную выдержку: оформила три эйса и не отдала ни одной собственной подачи. Такой перформанс позволил Юлии пробиться в 1/16 финала в своем дебютном выступлении на этом турнире.

Что дальше

Во втором круге Стародубцеву ждет сложнейшее испытание. В среду, 1 апреля, она встретится со второй сеяной турнира - "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой (WTA 13). Теннисистки ранее никогда не пересекались на корте.

Кроме Стародубцевой, борьбу в Чарльстоне продолжает Даяна Ястремская, которой во втором круге предстоит матч против швейцарки Белинды Бенчич. Также свой путь начнет Александра Олейникова в поединке против Полины Кудерметовой, представляющей Узбекистан.