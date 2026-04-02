Вместо фаворитки - "лаки-лузер": Стародубцева уничтожила соперницу в Чарльстоне

10:23 02.04.2026 Чт
Украинка была в шаге от фиаско, но то, что произошло после первого сета, изменило все
Екатерина Урсатий
Вместо фаворитки - "лаки-лузер": Стародубцева уничтожила соперницу в Чарльстоне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает успешное выступление на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне. В напряженном поединке второго круга украинка выбила представительницу Грузии и идет дальше по сетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Волевая победа над "лаки-лузером"

Путь Стародубцевой в 1/8 финала оказался непростым из-за смены соперницы в последний момент.

Изначально украинка должна была встретиться с 13-й ракеткой мира Екатериной Александровой, однако после отказа "нейтральной" спортсменки на корд вышла Екатерине Горгодзе.

Грузинка попала в основную сетку как "лаки-лузер", не преодолев квалификацию.

Начало встречи сложилось не в пользу Юлии. Несмотря на попытку отыграться в шестом гейме после неудачного старта, украинка уступила в первой партии со счетом 3:6.

Доминирование в решающих сетах

После проигранного сета Стародубцева полностью перехватила инициативу. В двух следующих партиях она позволила оппонентке взять лишь три гейма.

Второй сет завершился разгромной победой украинки 6:1, а в решающем отрезке матча Юлия зафиксировала преимущество со счетом 6:2.

В целом противостояние продолжалось 1 час и 46 минут. Ключевым фактором успеха стала реализация брейкпойнтов: Стародубцева выиграла 10 таких розыгрышей против 7 у Горгодзе.

Исторический контекст и следующая соперница

Для Юлии этот успех стал знаковым - она впервые с октября 2025 года (после турнира в китайском Нинбо) попала в 1/8 финала соревнований категории WTA 500.

Напомним, что другая представительница Украины Даяна Ястремская прекратила выступления в Чарльстоне на этапе второго круга, уступив Белинде Бенчич.

За выход в четвертьфинал Стародубцева сразится с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа.

Последняя на пути к 1/8 финала уже успела выбить из домашнего турнира двух американок - Слоан Стивенс и Хлое Баптист.

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

Пенсионные выплаты выросли: сколько получили украинцы в марте
